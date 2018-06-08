Трамп продлил санкции против белорусских чиновников 1 8.06.2018, 22:58

Дональд Трамп

Введенные Джорджем Бушем санкции против Беларуси продлены на год.

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников, сообщила пресс-служба Белого дома.

Соответствующий документ, адресованный Конгрессу США, размещен на официальном сайте Белого дома.

В документе указано, что «действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

«По этой причине ограничительные меры, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2016 года», - сказано в документе.

Кроме того, действия указанных в санкционном списке лиц были связаны с нарушениями прав человека, включая «политические репрессии, задержания и исчезновения людей, с коррупцией, в том числе путем отвлечения или злоупотребления белорусских государственных активов или за счет злоупотребления государственной властью».

Американские санкции против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета правителя Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим». В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и восьми связанными с ним предприятиями нефтехимической отрасли.

В апреле текущего года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении ряда белорусских предприятий - «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».