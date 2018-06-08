В Беларуси хронически не хватает денег на пенсии 7 8.06.2018, 23:03

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Бюджет Фонда социальной защиты населения испытывает дефицит с 2013 года.

Власти Беларуси планируют вновь поднять пенсионный возраст женщинам и выровнять его с мужским – выход на отдых в 63 года. Вот такая она – гримаса социального государства.

По официальным данным, бюджет Фонда социальной защиты населения, за счет которого выплачиваются пенсии и пособия, испытывает дефицит с 2013 года. Соответственно, государство ищет варианты, чтобы облегчить нагрузку на бюджет.

Продолжение – в видеоматериале «Белсата».