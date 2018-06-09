закрыть
9 июня 2018, суббота, 11:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Cенатор Маккейн раскритиковал Трампа за предложение вернуть Россию в G7

  • 9.06.2018, 8:01
  • 1,282

Дональд Трамп оказал противнику уважение и почтение, которое должно предназначаться союзникам США.

Американский сенатор Джон Маккейн подверг критике предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в формат G7. Об этом говорится в сообщении на сайте сенатора-республиканца, сообщает "Гордон".

"[Президент РФ] Владимир Путин решил сделать Россию недостойной членства в G8, вторгнувшись в Украину и аннексировав Крым. Ничто из того, что он сделал с тех пор, не изменило этого самого очевидного факта. Каждый день российские сепаратистские силы убивают украинцев на Донбассе. Каждый день силы Путина помогают режиму [сирийского президента Башара] Асада убивать сирийский народ. И каждый день посредством убийств, кибератак и враждебного влияния Россия нападает на демократические институты во всем мире", – отметил Маккейн.

По его мнению, Трамп "оказал противнику уважение и почтение, которое должно быть оставлено для наших союзников".

Маккейн убежден, что позиция Трампа – "верный путь к ослаблению лидерства Америки в мире".

Перед отлетом в Канаду на саммит G7 президент США предложил вернуть в состав объединения Россию.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»