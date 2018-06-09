Cенатор Маккейн раскритиковал Трампа за предложение вернуть Россию в G7 9.06.2018, 8:01

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Дональд Трамп оказал противнику уважение и почтение, которое должно предназначаться союзникам США.

Американский сенатор Джон Маккейн подверг критике предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в формат G7. Об этом говорится в сообщении на сайте сенатора-республиканца, сообщает "Гордон".

"[Президент РФ] Владимир Путин решил сделать Россию недостойной членства в G8, вторгнувшись в Украину и аннексировав Крым. Ничто из того, что он сделал с тех пор, не изменило этого самого очевидного факта. Каждый день российские сепаратистские силы убивают украинцев на Донбассе. Каждый день силы Путина помогают режиму [сирийского президента Башара] Асада убивать сирийский народ. И каждый день посредством убийств, кибератак и враждебного влияния Россия нападает на демократические институты во всем мире", – отметил Маккейн.

По его мнению, Трамп "оказал противнику уважение и почтение, которое должно быть оставлено для наших союзников".

Маккейн убежден, что позиция Трампа – "верный путь к ослаблению лидерства Америки в мире".

Перед отлетом в Канаду на саммит G7 президент США предложил вернуть в состав объединения Россию.