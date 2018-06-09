Беларусь и Россия подпишут «дорожную карту» по молоку 1 9.06.2018, 8:12

Вице-премьер России Гордеев встретился с Михаилом Русым.

Взаимопонимание между Россией и Беларусью в молочном вопросе установлено. Таким образом вице-премьер России Алексей Гордеев охарактеризовал итоги встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Русым.

«Мы решили актуализировать „дорожную карту“, которая была подписана ветслужбами обеих стран в марте этого года в отношении всех видов продукции животноводства, и подготовить к ней приложение, которое касалось бы только молочной продукции», — рассказал Гордеев Интерфаксу.

По его словам, в документе будет прописан совместный подход к возникшим проблемам и намечены пути их решения. Все это будет сделано в ближайшие дни.

Гордеев также сообщил, что на встрече звучали претензии по поводу качества белорусского молока и возможного реэкспорта продукции других стран.

— Но взаимопонимание установлено, теперь главное подготовить документ и быстро его подписать. Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования.

Как сообщалось ранее, делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси направилась в Москву для решения проблемы запрета Россельхознадзора на поставки белорусской молочной продукции в Россию.