Владимир Войнович о Куропатах: Не сыпьте соль на раны людей 4 9.06.2018, 8:22

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Владимир Войнович

Память жертв сталинизма должна почитаться.

Российский писатель и диссидент высказал «Радыё Свабода» свое мнение насчет строительства ресторан возле урочища Куропаты:

- Я знаю о Куропатах под Минском и убежден, что память жертв сталинизма должна почитаться. Рестораторы неправильно сделали, можно было построить ресторан на месте, которое больше подходит для него.

Если общественность настаивает, то этот ресторан все равно уберут оттуда, потому что рестораторы - это практичные люди. Если их бизнесу будет что-то сильно мешать, они уйдут. Я против того, чтобы люди пренебрегали памятью о таких вещах, и тем более, чтобы они сыпали соль на раны людей, для которых это очень ощутимо. Это недопустимо.

Напомним, что возле развлекательного комплекса, ранее известного как «Бульбаш-холл», в котором открылся ресторан «Поедем, поедим», активисты проводят акции протеста. Они выступают против работы ресторана, открывшегося в 50 метрах от мемориального комплекса Куропаты.