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План по провалу

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  • Александр Обухович
  • 9.06.2018, 8:41
  • 3,097

Ну сколько можно заниматься политиканством, вместо того, чтобы строить свою экономику?

Уже ясно, что при ВВП на уровне $50-60 млрд. и производственный потенциал страны будет деградировать, и люди будут уезжать. Лишая страну всяких шансов на лучшее будущее. А у нас все спорят о том, будет рост 2%, 3% или менее 1%. А какая разница, если в перспективе это ничего не решает?

Стране нужен ВВП на уровне $100 млрд. И экспорт не менее $60 млрд. Тогда сможем нормально платить зарплаты по $1 тыс. и содержать приличную социальную сферу. А это - практически удвоение ВВП.

И не надо надеяться на игру нефтяных цен: если Россия увидит, что у нас, по ее мнению, «слишком хорошо», цены изменятся так, чтобы только дыры закрывать хватило. Как это уже было в 2010-11гг., когда на просьбу о кредите последовало требование продать группу ведущих наших предприятий. Одно дело - помогать выжить, другое - финансировать чужой рост. Такой ВВП никто не подарит, его нужно заработать.

Вклад в ВВП дает выпуск продукции или реализация услуг. В Израиле говорят, что для организации производства необходимо соединить усилия трех человек: один нашел нишу и знает, как продукцию продать, другой знает, как ее произвести дешевле и лучше, чем конкуренты, третий обсчитывает, сколько и когда нужно денег, когда затраты окупятся, и находит эти деньги. Для этого в рыночной экономике необходимо соединить капитал (в виде инвестиций) и рабочую силу. Которой по современным требованиям к ней у нас тоже нет.

Если сдуру какой-то инвестор и создаст здесь предприятие, ему навяжут и директора, и главбуха, и замдиректора по идеологии, и начальника службы безопасности. А те приведут с собой еще кучу столь же полезных кадров. Работать он не сможет, как не смог работать г-н Каукас в холдинге по деревообработке.

Следующий этап - предприятие где-то нужно привязать. Вариант с инвестированием действующего предприятия нужно сразу исключить: переделать менталитет коллектива почти нереально, брать на баланс заведомо ненужные площади и оборудование нерационально. Остаются варианты: строить в чистом поле или выкупить излишние площади у какого-то госпредприятия.

Если строить в чистом поле. В стоимость землеотвода будет включено строительство ледового дворца. В стоимость подключения электроэнергии, судя по смете, - строительство линии до Москвы и обратно. Водоканал, если тоже судить по смете, будет подавать воду из Енисея. Плюс мытарства с проектом, куча согласований. И трудно все это, и дорого.

Если покупать неработающие площади у госпредприятия. Цена будет неадекватная. Но через несколько лет, когда влезешь в проект по-настоящему, чиновники вдруг сообщат, что они ошиблись. И стоимость площадей нужно резко увеличить. И сдерут доплату.

Ну, прошел эти мытарства, построился, набрал людей, завез оборудование. Вот тут и начнется. Если ты купил оборудование не через любимую фирму важного чиновника - ты сядешь в тюрьму. Как г-н Мальцев, экс-директор «Борисовдрева».

Если ты будешь закупать сырье или комплектацию не через любимую фирму другого чиновника - ты сядешь в тюрьму. Как г-жа Шарейко, экс-гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики. Если созданное предприятие лишь поставщик для другого твоего предприятия и ты используешь трансфертные цены - ты сядешь в тюрьму. Как г-н Арбузов, владелец холдинга Fenox Global. Если ты для какого-то рынка создал там сбытовое предприятие и отгрузил ему продукцию с дилерской скидкой - ты сядешь в тюрьму. Как г-н Кнырович, соучредитель и директор ООО «СарматТермо-Инжиниринг».

Говорят, можно обезопасить себя от этих безобразий, получив гарантии Лукашенко. Но Лукашенко один, а предприятий много. Сегодня доложит один чиновник - и ты друг и гений, завтра доложит другой - и ты враг и прохиндей. И ты сядешь в тюрьму. Поскольку суд выполнит указание президента, даже если оснований и не будет.

И поделом. Поскольку в таких условиях инвестировать в Беларусь может либо идиот, либо жулик. Который взятками все проблемы разрулит, но сделать толковое предприятие все равно не сумеет. Таковых было уже много.

Так про какие $1,4 млрд. прямых иностранных инвестиций в год говорит наш министр экономики? Про какие 1270 бизнес-планов инвестиций? Ведь реально обоснованных бизнес-планов в стране хорошо если 2-3 десятка найдется.

Дело, скорее всего, в том, что в инвестиции Минэкономики зачисляет и кредиты. Похоже, правительство надеется где-то найти дополнительный миллиард кредита и вбухать его под бизнес-планы. Хотел бы я знать, под какой процент?

Но у нас бизнес-планы катастрофически не выполняются. И нынешнему поколению директоров давать крупные кредиты категорически нельзя: провалят обязательно.

Нам говорят, что инвестиционные кредиты будут проверять банки. А что, у них есть такие специалисты такого широкого профиля?

На Западе банки проверяют заявки на крупные кредиты через сеть специализированных консалтинговых фирм, владеющих обстановкой на рынках и в мире, и в стране по своему профилю. А у нас что, банковский клерк даст заключение по обоснованности крупного инвестиционного кредита в любой отрасли? И как он отнесется, если на него надавит крупный чиновник?

Вся эта митусня по достижению уровня ВВП в $100 млрд. к 2025г. ничего, кроме раздражения, не вызывает. Были задачи на 2015г., потом - на 2020г., сейчас - на 2025г. И ранее проваливали такие задачи, и сейчас провалят. Прежде чем браться за такие задачи, нужно выполнить большой объем аналитической работы. Которая пока не сделана.

Александр Обухович, «БелГазета»


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