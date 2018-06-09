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Кремль очень боится ликвидации донбасского абсцесса

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  • Константин Боровой
  • 9.06.2018, 8:44
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Путин хочет сохранить за собой этот рычаг влияния.

Владимир Путин во время прямой линии неоднократно говорил об Украине: и об «одном народе», и о «тяжелых последствиях для украинской государственности в целом» в случае попытки освободить Донбасс во время ЧМ-2018. Какой вывод можно сделать о планах президента РФ на Украину, будет ли Россия дальше захватывать территории страны? —

Это говорит в первую очередь о том, что Путин собирается сохранить этот рычаг — эту точку нестабильности для того, чтобы сохранить возможность воздействия на Запад и на Украину. Для него это очень важно, и, грубо говоря, продавать этот рычаг он не собирается. Ему понятно, что международная общественность, конечно, негативно глядит на эти события, и видимо по каким-то каналам он получил информацию о том, что Украина может попробовать решить эту проблему в период чемпионата.

Мне бы хотелось, чтобы украинская власть приступила к решению проблемы Востока Украины хотя бы. Поэтому я бы поддержал какую-то активность правительства Украины по освобождению Донбасса. Видимо множество граждан Украины этого хотели бы, потому что состояние войны сегодня наносит ущерб и экономике, и политической системе страны. И этот абсцесс нужно каким-то образом ликвидировать. Этого очень боится Путин.

В западных границах сосредоточено большое число (российских. — Ред.) войск, но Путина безусловно сдерживает желание выглядеть таким белым и пушистым. Сейчас для него главная проблема — это проблема связи или ослабления санкций. В случае, если проявится военная агрессивность России, этим планам придет конец.

Поэтому на самом деле он понимает, что сейчас для Украины самый удобный момент, чтобы приступить к решению этих проблем Востока. Он боится, опасается, что Украина может осознать необходимость своей независимости и начать защищать свою территорию.

Константин Боровой, «Обозреватель»


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