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Жировки в минских общежитиях выросли в три раза

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  • 9.06.2018, 9:20
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Жильцы общежитий жалуются на нелогичный расчет тарифов.

Жильцы двух столичных общежитий столкнулись с тем, что в последние месяцы их жировки выросли в три раза. Произошло это после того, как у них появился новый балансодержатель — предприятие «Минские городские общежития». Tut.by выяснял, в чем причина.

Предприятие «Минские городские общежития» создали в ноябре 2017 года. Планировалось, что существование одного балансодержателя сократит затраты на обслуживание интернатов, а также снизит экономическую нагрузку на предприятия, за которыми они закреплены.

По жировкам жильцы общежитий должны оплачивать ЖКУ по тем же тарифам, что и для всего жилфонда, плюс некоторую сумму за пользование жилым помещением. Последняя услуга высчитывается по специальной формуле, привязанной к размеру базовой величины и различным коэффициентам в зависимости от типа общежития (квартирный, блочный, коридорный). Например, комната в 34 «квадрата» в общежитии коридорного типа в месяц обходится в 50 рублей.

А вот за воду и электроэнергию жильцы платят по данным групповых счетчиков. И разбежка в этих данных за семь месяцев не устраивает жильцов общежитий на улице Авангардной, 58 и 60.

Елена живет в общежитии на Авангардной, 60 несколько лет. Женщина рассказывает, что с ноября 2017 года у жильцов суммы в жировках выросли почти в три раза. Больше всего — показания за потребленную воду и электроэнергию.

Так, за ноябрь 2017 года женщина заплатила за ЖКУ 104 рубля. Уже в феврале за коммунальные услуги Елене насчитали 250 рублей, а в марте эта сумма выросла до 299. С такой же проблемой столкнулись и другие жильцы общежитий. Поэтому люди начали обращаться в разные инстанции, чтобы им объяснили, с чем связан рост выставляемых платежей за ЖКУ.

— Электроэнергия у нас была 500 кВт, а стала в следующем месяце — 1000. Это в комнате на 34 квадратных метра, где зарегистрировано 4 человека. Они нам увеличили норму электроэнергии, но это же нереально столько потреблять! Воду нам тоже увеличили. После того, как мы написали обращения в Мингорисполком, прокуратуру, КГК, министерство ЖКХ и в другие инстанции, нам пришла жировка со светом снова на 500 кВт. Вопрос: в связи с чем?

После обращений в контролирующие органы итоговая сумма в жировках на один месяц вместе с показаниями снизилась. В мае Елена получила квитанцию за апрель на 216 рублей. Смотрите, как менялись суммы в жировках с февраля по март 2018 года:

Другие жильцы общежитий жалуются на такой же нелогичный расчет и говорят, что их даже не предупреждали, когда у объектов поменялся балансодержатель.

— Нас в известность никто не ставил, у нас до сих пор даже документа никакого нет кроме договора, который с нами заключал в июле 2017 еще бывший балансодержатель — ЖРЭО.

Елена говорит, что ответа на свои вопросы о расчетах жильцы так и не получили. Людей собрали на встречу в актовом зале общежития с заместителем директора КУП «Минские городские общежития» Виталием Быховцовым.

— Экономии практически никакой нет. Вода течет из крана, никто не сообщает, свет не выключают в коридоре, внимания никакого нет, — объясняет он одну из причин таких высоких показателей по счетчикам.

Высокие суммы оплаты за электроэнергию людям объяснили также тем, что в марте работало два насоса для отопления, за счет чего вышла высокая сумма в жировках.

Но главное в том, что в марте этого года изменился сам алгоритм расчета. Так, если раньше общие показания счетчиков воды и электроэнергии делили на всех живущих в общежитии, то теперь — только на официально зарегистрированных.

— До этого расчетно-справочный центр начислял плату на всех людей внесенных в договор найма, независимо от того, зарегистрирован или нет человек. А согласно постановлению 571 (постановление действует с 2014 года — прим.) пункт 56−57 электроэнергия и вода начисляется исключительно на людей, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания. Я не могу сказать, почему этот вопрос возник именно в марте — это РСЦ делает.

По словам Быховцова, на март количество незарегистрированных жильцов составляло примерно 40% от числа проживающих в общежитии. Поэтому оплата за высокие показания счетчиков за свет легла на остальные 60%. Но индивидуальные счетчики в комнаты людям пока ставить не будут.

— Технически, может, возможно, но нецелесообразно исходя из нормативно-правовой базы, которая регламентирует начисление данных услуг. Человек же пользуется и другими местами, ходит и в туалет, и в общие комнаты.

Фото: tut.by

Такими ответами люди остались не удовлетворены и еще несколько раз просили конкретизировать, за что в марте так существенно изменились показания счетчиков. Также людям отказали в просьбе присутствовать при снятии показаний счетчиков. Единственное, что позволили сделать — выбрать представителя от общежитий, который сможет обращаться в Мингоробщежития.

Кроме того, жильцы пожаловались на состояние зданий после капитального ремонта: окна в санузлах поменяли частично, мусор за территорией общежития не убирают, двери аварийного выхода закрыты, а лестница к этому выходу заросла травой.


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