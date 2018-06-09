Посол Великобритании: Мы имеем право задавать вопросы тем, чье богатство вызывает сомнения 1 9.06.2018, 9:22

Лондон расследует происхождение капиталов 120–140 состоятельных людей.

Власти Великобритании становятся менее терпимыми к тем, кто приезжает в страну и нарушает законы у себя на родине. Так РБК прокомментировал проверки происхождения капитала российских бизнесменов в Великобритании посол страны в РФ Лори Бристоу.

"Все последние годы мы становились все менее терпимыми к тем, кто приезжает в нашу страну, наслаждается нашим образом жизни, но при этом в своей стране нарушает законы. Мы собираемся усилить давление на них... Мы не собираемся мириться с тем, что они будут жить в стране верховенства права, хотя гражданам своей страны они такими преимуществами пользоваться не дают. Но опять же, это касается не только россиян, но и граждан всех стран мира", – подчеркнул Бристоу.

Он отметил, что правительство Великобритании имеет право задавать вопросы тем людям, богатство которых вызывает сомнения.

"Мы видим, что от более жесткого подхода к деньгам, полученным преступным путем, мы получим только преимущество, в том числе репутационное. Так что законный российский, китайский или любой другой бизнес только выигрывает", – добавил посол.

1 мая депутаты Палаты общин британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в том числе Британские Виргинские острова и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

По данным газеты The Times, принятие данного закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах. Комментируя эту информацию, в Кремле заявили, что Британия занимает "двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов".