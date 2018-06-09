закрыть
9 июня 2018, суббота, 11:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Посол Великобритании: Мы имеем право задавать вопросы тем, чье богатство вызывает сомнения

1
  • 9.06.2018, 9:22

Лондон расследует происхождение капиталов 120–140 состоятельных людей.

Власти Великобритании становятся менее терпимыми к тем, кто приезжает в страну и нарушает законы у себя на родине. Так РБК прокомментировал проверки происхождения капитала российских бизнесменов в Великобритании посол страны в РФ Лори Бристоу.

"Все последние годы мы становились все менее терпимыми к тем, кто приезжает в нашу страну, наслаждается нашим образом жизни, но при этом в своей стране нарушает законы. Мы собираемся усилить давление на них... Мы не собираемся мириться с тем, что они будут жить в стране верховенства права, хотя гражданам своей страны они такими преимуществами пользоваться не дают. Но опять же, это касается не только россиян, но и граждан всех стран мира", – подчеркнул Бристоу.

Он отметил, что правительство Великобритании имеет право задавать вопросы тем людям, богатство которых вызывает сомнения.

"Мы видим, что от более жесткого подхода к деньгам, полученным преступным путем, мы получим только преимущество, в том числе репутационное. Так что законный российский, китайский или любой другой бизнес только выигрывает", – добавил посол.

1 мая депутаты Палаты общин британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в том числе Британские Виргинские острова и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

По данным газеты The Times, принятие данного закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах. Комментируя эту информацию, в Кремле заявили, что Британия занимает "двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов".


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»