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Путин в образе голубя: мир сошел с ума

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  • Cергей Талк
  • 9.06.2018, 9:43
  • 2,432

Так не должно быть.

Из России я уехал из-за несправедливости и потому, что там добро не побеждает зло. В отличие от просвещённого Запада. И что же мы видим теперь?

Эммануэль Макрон млеет в улыбке на встрече с ВВП (газ), Ангела Меркель навещает его на сочинской даче (газ, металл), австрийский канцлер Курц принимает в Вене (газ), а Трамп приглашает его снова в большую восьмёрку.

И, наконец, Китай вручает Путину Орден дружбы с изображением глобуса и голубя мира (лес, нефть, газ). Мир окончательно лишился базовых принципов морали и совести, причём повсеместно! Я всё могу понять, но только не Путина в образе голубя. Голубь этот обгадил уже полмира.

Лично у меня вопрос: куда бы действительно от всего этого уехать? Ведь так не должно быть.

Cергей Талк, «Фейсбук»


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