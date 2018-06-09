закрыть
9 июня 2018, суббота, 11:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

WSJ: Саудовская Аравия увеличила добычу нефти

  • 9.06.2018, 10:02

Эр-Рияд увеличил добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

Саудовская Аравия в мае 2018 года увеличила добычу нефти, сообщает 8 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников страны, сообщает «Гордон».

По данным собеседников, Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

Эр-Рияд также планирует наращивать производство в июне, чтобы избежать волнений на рынке из-за новых американских санкций в отношении Ирана, которые могут привести к запрету на покупку нефти у Саудовской Аравии, отмечает The Wall Street Journal.

На протяжение последних двух лет Саудовская Аравия резко сократила нефтедобычу в с вязи с соглашением стран ОПЕК.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»