WSJ: Саудовская Аравия увеличила добычу нефти 9.06.2018, 10:02

Эр-Рияд увеличил добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

Саудовская Аравия в мае 2018 года увеличила добычу нефти, сообщает 8 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников страны, сообщает «Гордон».

По данным собеседников, Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

Эр-Рияд также планирует наращивать производство в июне, чтобы избежать волнений на рынке из-за новых американских санкций в отношении Ирана, которые могут привести к запрету на покупку нефти у Саудовской Аравии, отмечает The Wall Street Journal.

На протяжение последних двух лет Саудовская Аравия резко сократила нефтедобычу в с вязи с соглашением стран ОПЕК.