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Декрет о «тунеядцах» может перечеркнуть решение о cубсидировании ЖКУ

  • 9.06.2018, 10:19

Одна и та же семья сможет рассчитывать на субсидию и должна будет платить ЖКУ по полной стоимости.

В Беларуси стало больше людей, которые могут рассчитывать на безналичные субсидии для частичной оплаты основных жилищно-коммунальных услуг, пишет «Завтра твоей страны».

К категории семей, чьи затраты на оплату коммуналки превышают 15% совместного дохода в сельской местности и 20% в городах, которые с 2016 года могут получить безналичную субсидию на оплату ЖКУ, добавили тех, кто живет в съемном жилье, и тратит столько же на оплату коммуналки, семьи с маленькими детьми, ухаживающие за людьми с инвалидностью и пожилыми.

Семьям с детьми до 3 лет и детьми с инвалидностью и те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью и пожилыми, не нужно будет собирать дополнительные документы, субсидии им будут предоставлять на основании данных информационных ресурсов Минтруда и соцзащиты. Остальные граждане из списка должны будут писать заявления с просьбой получить поддержку.

Те, кого по правилам декрета №1 включат списки плательщиков полной стоимости ЖКУ, с января 2019 года не смогут получать государственную поддержку на компенсацию оплаты коммунальных платежей. Но члены их семей, которые живут с ними вместе – если они подходят по названные в указе 225 категории – будут иметь право получать субсидии.

Поможет ли новый список получателей субсидий всем уязвимым категориям населения?

В 2017 году население возмещало около 70% затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг. По планам правительства в ближайшие годы белорусам предстоит прийти к их полной оплате. Вот почем более широкий список получателей субсидий на оплату ЖКУ приходится как нельзя кстати. И новый указ действительно охватывает практически всех граждан, которые чаще всего нуждаются в социальной поддержке. Особенно примечательно, что власти, наконец, увидели этих пожилых людей, за которыми нужен уход, считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

− Двойная нагрузка всегда была большой проблемой для так называемого сэндвич-поколения – в основном женщин от 30 до 50 лет, живущих в малых городах, имеющих несовершеннолетних детей и ухаживающих за престарелыми родителями – своими и мужа. В результате, с одной стороны, они вынуждены много работать, с другой − из-за двойной нагрузки им сложно ухаживать за детьми и родителями, − подчеркивает эксперт.

Сегодня это одна из самых уязвимых групп. Поэтому государству можно было бы не ограничиваться исключительно субсидиями на оплату основных ЖКУ, но и внимательней присмотреться к группе людей, которые одновременно заботятся и о детях, и о престарелых родителях – ввести дополнительные пособия или расширенные субсидии, отмечает экономист.

Декрет о тунеядцах может перечеркнуть благие намерения помочь бедным с оплатой коммунальных услуг

− Есть семья – женщина и мужчина, двое детей и трое-четверо престарелых родителей − проживающая в райцентре. Мужчина уезжает на заработки в Россию, становится тунеядцем и попадает в список тех, кто должен платить коммуналку по полной стоимости. А женщина, на которой «висят» двое детей и родители имеет право получить субсидию на оплату ЖКУ. При этом она же и будет платить коммунальные услуги за всю семью, в том числе по полным тарифам за своего мужа, − приводит пример Владимир Ковалкин.

Не исключено, что в результате субсидия не поможет семье нивелировать рост стоимости ЖКУ.

− Казалось бы, хотят наказать тех, кто не платит налоги, но по факту наказывают наименее социально защищенных граждан. Ведь каждая семья не будет ходить в исполком, просить субсидии и рассказывать об всех своих проблемах, − считает экономист.

По словам эксперта, указ, расширяющий список тех, кто может получать субсидии на оплату ЖКУ, и декрет о содействии занятости взаимоисключают друг друга.

Нуждающихся в поддержке намного больше, чем думают власти

В 2017 году субсидии на оплату основных коммунальных услуг получали почти 15 тысяч семей. На это государство потратило 744 тысячи рублей. Больше всего среди получателей было пенсионеров и людей с инвалидностью.

Владимир Ковалкин

15 тысяч получателей субсидий на оплату ЖКУ – это намного меньше, чем реально нуждающихся в такой поддержке. Людей, которые находятся за чертой бедности или близки к ней, в стране намного больше, отмечает эксперт.

− Такое небольшое количество получивших поддержку говорит о том, что государство мало что знает про общество, которым пытается управлять. По сути государственные базы данных неактуальны. В итоге, если люди сами приходят и просят соцподдержку, то процедура начинается. Но само государство нуждающихся не видит, − комментирует экономист.

То, что власти не учитывают всех, кто нуждается в социальной поддержке, ведет к тому, что они не могут грамотно рассчитать бюджетно-налоговую политику, а также заложить необходимые средства для помощи нуждающимся категориям.


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