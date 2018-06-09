«Через пару дней клубника подорожает» 9.06.2018, 10:42

Как выглядят цены на на овощи и фрукты на областных рынках и Комаровке.

Цены на клубнику и черешню приближаются к минимуму, а ценник на чернику и землянику пока кусается. В продаже уже появились молодая картошка и грибы. Журналисты tut.by прошлись по Комаровке и областным рынкам и посмотрели что почем сейчас продают из овощей, фруктов и ягод.

Отметим, что цены ны рынках могут отличаться в зависимости дня недели и времени суток. То есть продавцы могут их менять — как в сторону увеличения, так и понижения.

Комаровка: «Через несколько дней клубника начнет дорожать»

На Комаровском рынке цены меняются каждый день в зависимости от спроса. К примеру, еще пару дней назад самая дешевая клубника стоила 2 рубля, потом подешевела до 1,5, затем до 1,3 рублей. Теперь самую мелкую и непрезентабельную продают по рублю — ее почти не осталось, на варенье всю расхватали. Максимальная цена на клубнику 6 рублей — это за крупную и красивую.

Продавцы говорят, что уже через несколько дней клубника начнет дорожать. — Брестскую уже почти съели, — поясняет мужчина-продавец, насыпая ягоды в пакет. — А в Минской области у многих мелкая получилась. Когда ягода наливалась, не было дождей. Те, кто поливал, еще получили урожай. А у тех, у кого не было возможности, хорошего урожая не получили.

Люди берут черешню по 3 рубля. К некоторым столам с кучами ягод выстраиваются целые очереди. Покупатели говорят, ягоды сладкие. Многие уже торгуют черникой, земляникой, лисичками. Цены от стола к столу отличаются. За пол литра черники просят от 5 до 7 рублей, земляники — 8−10 рублей. Поллитровый стакан лисичек можно купить за 8 рублей.

Из ягод больше всего разнятся цены на малину садовую — от 8 до 15 рублей. Продавцы готовы уступать и рубль, и 2, и даже 3. На рынке огромный выбор помидоров — от малиновых до желтых и бурых.

— Почти все берут что подешевле, — рассказывает продавец. — По 2,60 — это самые дешевые у нас, тоже вкусные, крепкие, но малиновые по 8,5 рубля гораздо слаще, ароматнее. Огурцы у на по рублю, но я видела в других местах дешевле. А соседи продают их по 2 рубля.

Гродно: Очереди за клубникой по 2,7 рубля

В сезон овощные ряды на Скидельском рынке в Гродно оживают. Уже есть баклажаны и перцы нового урожая. Но пока они, дорогие и красивые, не пользуются большим спросом, а вот за крупной клубникой по 2,30 выстраиваются очереди.

Сладкий и сочный клубничный аромат несется над прилавками, очередями и продавцами, которые на все лады расхваливают свой сезонный товар. Большинство продают, конечно, клубнику. Купить ее можно даже с машин сельхозпредприятий — по 2,5 рубля за кг. Вообще диапазон цен на сладкую ягоду — от 1,90 до 3 рублей. Но очередь стоит за клубникой по 2,70.

— Смотрите, какие крупные ягоды. Одна к одной, — нахваливает свой товар продавец. Впрочем, рекламировать ягоды долго не приходится — к прилавку выстраивается очередь гродненцев. Клубнику берут ведрами.

Рядом скучают другие продавщицы: мелкие ягоды по 1,9 спросом не пользуются.

Рядом бойко идет торговля помидорами — есть желтые по 4, есть малиновые «Бычье сердце», есть темно-красные по 5,50. В среднем за обычные помидоры просят три рубля. Можно найти «сладкие и мясистые» по 2,80. Говорят, овощи привезли из Минской области.

Свежие огурцы уже «наши», гродненские. Продают и частники, и хозяйства. На прилавке Гроднооблпотребобщества огурцы по 80 копеек. На остальных прилавках цены начинаются от рубля. Появилась и молодая картошка. Ее, кстати, можно купить за 1,90- 3,50.

— Это уже наша, белорусская. Из Берестовицы привезли, — говорит продавщица.

Рядом можно купить картофель прошлогоднего сезона. По 25 копеек за килограмм.

На прилавках — россыпь черешни. Красная, желтая, темно-бордовая. Продавцы всячески нахваливают свой товар и говорят, что ягода очень сладкая. Не обманывают — черешня и правда, очень вкусная. Цена — от 4 до 6 рублей. Некоторую ягоду надо уже перебирать — много подгнившей, но продавцы цену не снижают.

Уже можно купить лисички. Цены на грибы у продавцов очень разнятся. На Скидельском у единственного продавца литровую баночку можно было купить за 4 рубля, а вот на мини-рынке такая же емкость стоила 8 рублей.

Брест: Чернику отдают по 6 рублей за литр

На Брестском рынке к выходным — заметное повышение спроса и цен. Цены на клубнику за неделю упали вдвое, но если в будний день у дома у частников ее можно было купить за 1,5 рубля, то в пятницу на рынке цена была от 2,5 до 4,5 рублей. Продавцов достаточно, покупатели торгуются.

Черешню можно найти местную, а можно — привозную. Первая заметно дешевле. Сухонькая пенсионерка предлагает урожай по цене 80 копеек за лоток.

Более сочная и красная, но тоже из местных, черешня продается уже за 4 рубля, цена на привозную колеблется от пяти до девяти.

Черника, как и лесная земляника, выставлена в любимой «народной» таре — пол-литровых и литровых банках. Цену немногочисленные продавцы держат одинаковую: 6 и 3 рубля за литр и пол-литра соответственно.

Абрикосы на рынке можно найти по цене 5,5 — 7,5 рублей за килограмм. Персики заметно дороже — от 7 до 10 рублей.

Могилев: «Грибов на рынке пока нет. Им бы дождика хорошего»

«Берите клубнику — сладчайшая! Такую нигде больше не найдете», — завлекают бабушки прохожих. Нестройный ряд торговцев сезонными ягодами, овощами, зеленью традиционно выстроился от ворот Центрального рынка Могилева до самой улицы Первомайской.

На Центральном рынке Могилева цены на ягоды, фрукты, овощи различаются в зависимости от продавца, страны происхождения и, конечно, товарного вида.

Например, есть клубника и по 1,5 рубля за кило — из Бреста: меленькая, но крепенькая и спелая. Такую хорошо брать на варенье, делятся опытом покупатели. Та же брестская, но крупнее, стоит 2,6 — 3 рубля. Есть украинская по 4 — 4,5 рубля. На подходах к рынку пожилые женщины продают урожай со своих грядок. Ягоды крупные, одна в одну — 3 рубля за литровую банку, 3,5 рубля — ведерко из-под майонеза.

Продавцы черешни говорят, что сезон начался около полутора недель назад. С каждым днем ягоды и покупателей все больше, а цены ниже. Большая часть черешни — из Молдовы, есть также из Узбекистана. Цена — от 2,4 до 7 рублей за килограмм.

Огурцов на рынке — валом: и маленьких с острыми колючками, и здоровенных и гладких, как кабачок. Средняя цена — 1 рубль за 1 кг. Самые дешевые огурцы — у могилевской фирмы «Кадино»: по 19 копеек. Белыничское райпо продает огурцы из Ждановичей за 21 копейку, Могилевский облпотребсоюз — за 79 копеек. Владельцы собственных огородов и парников выставили цену в 1,5 — 2 рубля.

— Берите шкловские огурчики, сладкие и хрустящие, — женщины стараются выложить товар на прилавке как можно красивее. Говорят, ездят на рынок уже вторую неделю. За раз привозят 70−100 кг огурцов со своих соток.

— В прошлом году первую партию огурцов 5 мая сняли, в этом году — 27-го. Погода не та — мало солнца и дождя, — говорят шкловчанки.

Томаты можно купить по цене от 2,37 до 3,5 рублей. Причем и белорусские, и украинские по цене примерно одинаковы.

Средняя цена молодых кабачков — 1,7 рублей, стоимость персиков — 2,8 — 5 рублей. Абрикосы в зависимости от вида стоят 3,7 — 6,5 рублей.

Молодого картофеля на рынке мало. Продают, в основном, урожай 2017 года.

— Так рано ж еще для молодой белорусской картошки! — разводит руками продавец. — Приходите недельки через две.

Но в Краснодаре успели уже собрать первую молодую бульбу — в Могилеве ее продают за 2 рубля. На одной точке мы заметили мелкий, размером с грецкий орех, молодой картофель. Говорят, белорусский — по полтора рубля.

Лесную землянику продают только сами сборщики. На подходе к рынку — по 2 — 2,5 рубля за стакан, литровая банка — 4 рубля. По словам женщин, землянику нужно брать, пока есть: мол, дождей нет и не предвидится, а ягоде нужны влага и солнце.

— Грибов — видите — на рынке тоже пока нет. Им бы дождика хорошего — и грибам, и ягодкам. И было бы хорошо, — говорит одна из продавцов.

Витебск: Клубнику берут охотно, к черешне больше присматриваются

На Полоцком рынке в Витебске уже есть сравнительно недорогая клубника и черешня. А вот белорусской молодой картошки и грибов из родных лесов, как и черники с малиной в северном Витебске пока нет.

Самая дешевая клубника на этом витебском рынке стоит 1,8 рубля за кило, самая дорогая — 2,7 рубля. Практически вся ягода — из Бреста.

Продавцы говорят, что цены на клубнику упали уже более чем в два раза: стартовали они несколько недель назад с 6 рублей (за украинскую) и 8,5 рубля (за брестскую).

И если на Комаровке продавцы прогнозируют подорожание клубники, то в Витебске обещают падение цен.

— На следующей неделе клубника еще подешевеет, — обещает одна из продавцов. Все зависит от поставщика. И от урожая.

Ценник на черешню «прыгает» от 5,9 до 6,5 рубля. Но покупатели в основном проходят мимо.

— Да, дороговато для многих, — говорит продавец. Малины и черники на Полоцком рынке пока нет, как и молодой картошки. Картофель старого урожая продают в среднем за 1,3−1,5 рубля за килограмм. В одном месте увидели кило за 50 копеек, но клубни были, прямо скажем, невзрачные.

Помидоры отдают в среднем по 3 рубля за килограмм. Самые дешевые томаты, которые нам встретились, стоили 2,4 рубля, а самые дорогие — 4,8 рубля. Лисичек и других грибов из наших придвинских лесов на рынке пока нет.

Гомель: Томаты от 2,6 рубля

Цены на ягоду продавцы стараются не опускать: самая мелкая и неприглядная по 1,8−2 рубля, красивее и крупнее — 2,5−2,7 рубля. В некоторых местах встречается по 3,5 рубля.

Цена за стаканчик землчники немалая — от 2,50 до 3 рублей.

Самые длинные очереди у палаток с овощами. Здесь огурцы производства КСУП «Тепличное», что в Березках, продают всего за 20 копеек. Рядом брестские — по 80 копеек. У пенсионерок, с огорода — по рублю.

Помидоры самые дешевые тоже из Березок — по 2,60. Привозные — по 3 — 4,5 рубля.

На рынке появился молодой картофель. Пока только украинский. Цена — от 1,30 до 2 рублей. Кабачки больше по размерам напоминают огурцы, их пенсионерки продают по 1,80, редиску — по полтора рубля пучок.

Подешевела и, наконец, стала доступна многим черешня — от 4,50 до 6 рублей за кг.

— Сходите в крытый рынок, там я видела по 4 рубля, — подсказывает женщина в очереди.

Самые дешевые абрикосы сейчас из Украины — по 4 рубля, армянские по 5, «ананасные» — по 6. Персиков на рынке мы не нашли.