закрыть
9 июня 2018, суббота, 11:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Страны G7 будут вместе противостоять внешним вмешательствам в выборы

  • 9.06.2018, 10:46

В канадском Квебеке продолжается саммит «Большой семерки».

Руководители "Большой семерки" планируют обмениваться информацией между собой и работать с поставщиками интернет-услуг и социальными сетями, чтобы предотвратить иностранные вмешательства в выборы в их странах.

Такой проект документа должен быть принят на саммите G7, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

В проекте также говорится, что G7 - США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Германия и Франция - согласились обеспечить высокую прозрачность финансирования политических партий и всей политической рекламы, особенно во время избирательных кампаний.

Этот проект, очевидно, связан с утверждениями Соединенных Штатов и правительств некоторых стран Европейского союза о том, что Россия вмешивалась в их выборы.

"Иностранные субъекты стремятся подорвать наши демократические общества и институты, наши избирательные процессы, наш суверенитет и нашу безопасность", - говорится в проекте лидеров "Большой семерки".

Как сообщалось, 27 апреля комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Согласно ему, в 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США. Вмешательство российской стороны на выборах в США в 2016 году имело место в виде кибератак и использования соцсетей.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»