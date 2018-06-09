Прорыв к Путину Илья Мильштейн

9.06.2018, 11:17

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Илья Мильштейн

ФОто: snob.ru

Испытанные вроде игроки постоянно забивают мяч в свои ворота.

Накануне чемпионата все мы немного футболисты. Не исключая и западных политиков. Так, мировые лидеры перебрасываются Путиным.

Началось это с очередного прорыва американского центрфорварда прямо к воротам европейской сборной, когда Дональд Трамп вновь стал остро конфликтовать со своими союзниками. Он призвал к пересмотру "несправедливых торговых соглашений" в рамках "семерки".

Разорвал ядерную сделку с Ираном. Пригрозил санкциями консорциуму западных компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2". По итогам дискуссий у президента США состоялся на днях "ужасный" телефонный разговор с его французским коллегой.

А в паузе между этими событиями - санкционными озарениями Трампа и его, как можно понять, откровенной до безобразия беседой с Макроном - случились другие, прямо с ними связанные. Европейские лидеры перешли в контратаку. Они зачастили в Россию или стали принимать Владимира Владимировича у себя.

Ангела Меркель побывала в Сочи, со сдержанной улыбкой поблагодарив Путина за роскошный букет белых роз и в ходе пресс-конференции высказавшись в том смысле, что "Северный поток" немцы в целом одобряют. Друг Эмманюэль Макрон сердечно и темпераментно пообщался с президентом РФ сперва в Москве, затем во время Петербургского форума. После чего российский вождь отправился в Вену, где задружился с местным канцлером, который выразил надежду на улучшение отношений ЕС и России и постепенную отмену санкций.

Однако теперь инициативой завладели американцы, что обернулось для Европы двумя сильными ударами в перекладину ворот. Позавчера в прессу утекло, что Путин якобы попросил Себастьяна Курца помочь в организации встречи с Трампом и некий анонимный представитель вашингтонского Совета по национальной безопасности эти слухи благосклонно подтвердил. А вчера, улетая на саммит G7 в канадском Шарлевуа, про своего российского коллегу вспомнил и президент США.

"Россия должна была бы участвовать в этой встрече, - заявил Трамп. - Надо позволить России вернуться назад, потому что она нужна нам за столом переговоров". Из чего можно было сделать вывод, что анонсируемая время от времени американцами встреча руководителей двух сверхдержав может состояться довольно скоро.

Тем не менее в этот футбол люди играют не для того, чтобы забить гол. Но для того, чтобы завладеть мячиком и, делая вид, будто прорываются с ним к воротам противника, сильно его огорчить и принудить к сдаче. Поскольку этот трехцветный мячик довольно большой, тяжелый и страшный, и вовсе не кожаный. А железный не то чугунный и к тому же токсичный.

Европейцы, встречаясь с Путиным и имитируя восстановление полноценного партнерства с путинской Россией, пытаются образумить друга Дональда и воздействовать на него. Дескать, не только мы выступаем за сделку с Тегераном и трубопровод, но и твой любимый Путин, вообрази себе, тоже с нами! Возобновляя диалог с Владимиром Владимировичем, европейские лидеры стремятся прессинговать

Трампа по всему полю, указывая ему на то, что он со своей удивительной командой и политическими метаниями может остаться в одиночестве. Совершая ложные рывки и пасы, Меркель и Макрон мечтают о том, чтобы порывистый американец осознал наконец, кто его настоящие, традиционные, верные союзники.

Раздражительный девелопер в ответ на это выдает отчасти парадоксальную, отчасти естественную для него реакцию. Сравнительно недавно он буквально бегал от Путина во Вьетнаме, срывая обещанное рандеву. По той, вероятно, причине бегал, что не желал давать пищи для сплетен своим врагам, в том числе спецпрокурору Мюллеру, который медленно и упорно под него копает.

С тех пор мало что изменилось в смысле обвинений Трампа в сговоре с русскими и перспектив импичмента, разве что упрочились его представления о бедной Америке, которую все кому не лень обманывают и грабят, - и вот обострился конфликт насчет "несправедливых торговых соглашений", ядерной сделки, трубопровода. Когда же, включая по привычке телевизор, он стал обнаруживать в нем Путина с Меркель, Путина с Макроном, Путина с австрийцами, то почувствовал себя не только очень одиноким, но и обманутым.

Мысль о том, что все эти европейцы, решившие налаживать контакты с Москвой, являются жертвами его раскольнической политики, Трампу в голову не приходит. Оттого в его голове зреют иные мысли, футбольного типа. Он хочет отобрать этот мячик у немцев, французов, австрийцев - и, шокируя окружающих, устроить себе спортивный праздник. Он пугает европейцев, и им страшно.

Ну и у мячика тоже имеются цели и замыслы. Тактические сводятся к тому, чтобы вносить дальнейший разброд во вражеские ряды, и он в эти дни с большим нечеловеческим удовольствием наблюдает, как Запад снова ссорится с Западом.

Доходит и до прямого глумления, когда Владимир Владимирович, радуя участников Петербургского форума, сулит Европе свое покровительство и обещает Макрону "обеспечить безопасность" старого континента. В его поединке с Америкой, как легко догадаться. Стратегическая же цель заключается в том, чтобы как ни в чем не бывало вернуться в "восьмерку", заграбастав и Крым, и Донбасс, и спокойненько перетирать дальше мировые проблемы с дорогим другом Дональдом.

Это было бы удачей неслыханной, потому Песков и откликается на слова Трампа с деланным равнодушием, боясь спугнуть удачу. Мол, не больно-то и хотелось, сейчас Россия "делает акцент на других форматах", при том что скорость, с какой он ответил на ностальгические речи американца, свидетельствует об обратном. Мячик устал, мячику надоело, что его пинают.

Когда кончится этот жутковатый футбол, сегодня сказать трудно. Быть может, после ухода Трампа - по завершении его президентского срока или раньше, если его погонят. Тогда, наученные горьким опытом раскола, капитаны команд цивилизованного мира вспомнят о необходимости слаженной игры во имя победы. О солидарности в борьбе с противником. А пока матч продолжается, и мы обречены наблюдать, как испытанные вроде игроки постоянно забивают мяч в свои ворота. Зрелище довольно тоскливое.

Илья Мильштейн, "Грани.ру"