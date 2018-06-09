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Cегодня в Беларуси проходят выпускные

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  • 9.06.2018, 11:27
Фото: tut.by

Аттестаты получат 58 тысяч одиннадцатиклассников.

В Беларуси 9 и 10 июня пройдут выпускные вечера для одиннадцатиклассников. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 58 тысяч человек, пишет tut.by.

Вручать аттестаты будут в школах и гимназиях, в отдельных случаях выпускные разрешено проводить в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи или культуры.

В Минске выпускные пройдут 9 июня, по согласованию с администрациями районов они будут длиться до 4−6 утра. В столице во время выпускных вечеров планируют ограничить выход учеников за территорию школ.

— Наша задача — чтобы состоялся праздник, чтобы никто не попал в неприятные ситуации. Зачем выпускникам ходить туда-сюда? Подышать воздухом они могут и на прилегающей территории учреждения, где проходит выпускной, — говорила в конце мая начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. — Если с учеником что-то случится вне школы или он совершит противоправное действие, отвечать будет школа. Надо относиться к этому с пониманием.

Почти по всей Беларуси на время выпускных вечеров запретят продажу алкоголя. Так, ограничение на продажу спиртного вводится с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня. В магазинах не будут продавать алкоголь — водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов, за исключением напитков в розлив. Ограничения не коснутся продажи алкоголя в заведениях общепита.

Вступительная кампания в этом году начнется 12 июня. Первым, согласно графику, для абитуриентов станет испытание по белорусскому языку.

Начало каждого из тестов — 11.00. Сертификаты начнут выдавать с 10 июля.


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