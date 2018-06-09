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Семьи погибших в катастрофе MH17 установили 298 пустых кресел у посольства России в Гааге

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  • 9.06.2018, 11:34
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В Гааге прошел «молчаливый протест».

Акция прошла в память о погибших при крушении Боинга-777, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, пишет «Новая газета».

Семьи погибших установили 298 пустых кресел в парке напротив посольства России. Родственники жертв также обратились к президенту России Владимиру Путину, правительству и всем россиянам. В обращении сказано, что 12 июня в России отмечается день независимости, но, по мнению авторов обращения, праздновать ей нечего, так как власти страны не принимают общепринятых ценностей.

«298 человек, 80 из них дети ничего не будут праздновать сегодня. Их места остаются пустыми. Те, кто, запечатал их судьбу, молчат и отводят взгляд», — говорится в обращении.

Напомним, в мае Объединенная следственная группа (JIT) заключила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого летом 2014 года был сбит Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», был доставлен в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. После заявления JIT власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в катастрофе малайзийского Боинга. В российском министерстве обороны России заявили, что ракета комплекса «Бук», сбившая в 2014 году Боинг-777, не принадлежит российской армии.


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