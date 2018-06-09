Как белоруска с мужем открыли ресторан в Северной Каролине 9.06.2018, 11:44

Фото: russosbistro.com

Ольга приехала в США в 2004 году.

В городке Китти-Хокс на острове Боди в американском штате Северная Каролина недавно появился ресторан под названием Russo’s Bistro & Bar, пишет сайт «Беларусь и мир».

Его владельцы – уроженец Нью-Йорка итальянского происхождения Джоуи Руссо и его жена Ольга, которая приехала в США из Беларуси.

В 2017 году супруги выкупили у бывшего хозяина его заведение Good Life Gourmet, и некоторое время работали под старой вывеской. А недавно, закончив все переделки, сменили ее.

Их ресторан предлагает блюда американской кухни с влиянием итальянской, русской и средиземноморской. Джоуи является здесь шеф-поваром, а Ольга – менеджером.

Фото: russosbistro.com

Оба они уже долгое время работают в сфере общепита. И что интересно, познакомились как раз, когда оба трудились в заведении Good Life Gourmet. Ольга, например, провела здесь более 10 лет.

«С этим связана интересная история. В тот день, когда она уходила, то сказала владельцу, что однажды вернется и выкупит у него это место», – поведал в одном из интервью Джоуи.

Как сказано на сайте Russo’s Bistro & Bar, Ольга выросла в Беларуси и приехала в США в 2004 году, чтобы посмотреть, как живут люди в других странах.

«У нее есть юридическое образование, талант к бизнесу и любовь к людям», — поясняется в краткой биографии совладелицы заведения в Китти-Хокс.

Влияние Ольги и ее практичный подход к приготовлению пищи оказали огромное влияние на Джоуи за 10 лет их взаимоотношений, поясняется на сайте.

Кстати, Китти-Хокс известен тем, что именно вблизи него братья Райт совершили первый управляемый полет человека на самолете с двигателем.

А остров Боди, где находится городок, – часть Внешних отмелей. Это 320-километровая полоса узких песчаных островов, которые славятся умеренным климатом и протяженными пляжами.