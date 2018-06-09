Сказка о потерянном времени Валерий Карбалевич

9.06.2018, 11:51

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Фото: Shutterstock

Белорусским властям восприятие европейских ценностей дается с трудом.

Главным политическим событием второй половины мая был проведенный в Минске форум «Минский диалог» на тему «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Это самая масштабная в современной Беларуси международная конференция и по количеству участников, и по уровню экспертов.

Что-то подобное было лишь в начале 1990-х годов. Тогда, в 1993— 1994 гг., Национальный центр стратегических инициатив «Восток-Запад», который возглавлял Анатолий Майсеня, также собирал подобные большие форумы, на них выступали председатель Верховного Совета, министр иностранных дел. Из уст белорусских участников звучала та же идея: Беларусь — перекресток внешнеполитических линий в регионе, фактор мира, сотрудничества и стабильности, место регулирования противоречий, мост для движения Запада и Востока навстречу друг другу.

С тех пор много воды утекло, страна превратилась в «последнюю диктатуру Европы», прошла этап безудержной интеграции с Россией и острого политического, идеологического и дипломатического конфликта с Западом, на долгое время оказалась в международной изоляции.

И вот снова в Минске крупный форум. Огромное количество зарубежных экспертов, бывших министров, действующих дипломатов. Участников мероприятия лично приветствовал Лукашенко, министр иностранных дел Владимир Макей. Звучат те же слова. Словно колесо истории, повернувшись несколько раз, вернулось на круги своя. И правящая элита, и экспертное сообщество возвратились к первоначальному замыслу. Правда, потеряв четверть века. Такая сказка о потерянном времени на современный лад.

Главным организатором форума являлась общественная организация «Минский диалог» во главе с Евгением Прейгерманом. Партнерами были 17 западных фондов, белорусских структур. Все происходило при активной поддержке МИД Беларуси.

Форум собрался в момент достаточно напряженных международных отношений, когда конфликт России с Западом достиг критической точки. Эксперты пытались преодолеть тот зияющий разрыв между реальным историческим процессом и самосознанием эпохи, который особенно остро проявляется в период бурных перемен.

Главным лейтмотивом выступлений на форуме была идея о том, что старая система безопасности в мире и нашем регионе разрушена, новая не создана, правила отсутствуют; поэтому действует логика: кто силен, тот и прав.

Белорусские власти возлагали на форум «Минский диалог» большие надежды в плане улучшения имиджа и пиара внешней политики страны. Не на любую конференцию приходит сам А. Лукашенко. Замысел был в том, чтобы с помощью иностранных экспертов, которые влияют не только на общественное мнение своих стран, но и на принятие политических решений, закрепить тот новый образ Беларуси, который начал создаваться после 2014 года. Усилиями белорусских государственных СМИ форум в течение нескольких дней был в центре внимания страны.

Главным событием форума должно было стать выступление А. Лукашенко. Могу свидетельствовать, что у многих экспертов, иностранных дипломатов по этому поводу были большие ожидания.

Думалось, что глава Беларуси, придя на встречу с такой искушенной в сфере международной политики аудиторией, воспользуется ситуацией в полной мере, не ограничится дежурным приветствием. Тем более, что он любит выступать с громкими заявлениями. Ожидали, что он развернет, предложит развитие известного концепта страны-миротворца, донора региональной безопасности, Минска как Хельсинки-2. Но ничего этого не случилось. Выступление оказалось малосодержательным.

Александр Лукашенко упрекнул лидеров больших государств, имея в виду США и Россию, в безответственном поведении: «Мы, часто наблюдая некоторые телодвижения, порой неуклюжие, мировых политиков крупных прежде всего государств, пытаемся понять мотивы их поступков». При этом он в очередной раз подчеркнул нейтральность Беларуси в этом конфликте: «Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы». Для давнего союзника РФ, с которым наша страна находится сразу в нескольких интеграционных союзах, это звучало несколько экзотически.

В остальном А. Лукашенко ограничился банальным призывом всех сторон конфликта к миру, к решению всех противоречий с помощью переговоров. Мол, давайте жить дружно, мы за мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого.

Даже если бы Лукашенко просто повторил основные тезисы концепта «Минск — Хельсинки-2», с которыми он выступил год назад на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, эффект был бы гораздо большим. Некоторые дипломаты не скрывали своего разочарования. Журналистам и экспертам даже не было за что зацепиться.

В ходе форума у одного российского эксперта спросили, какие реальные внешнеполитические задачи ставит Россия в отношении Восточной Европы. Тот ответил: не допустить роста влияния Запада в регионе. И это напрямую касается Беларуси. Ведь сам ход процесса нормализации отношений официального Минска с ЕС объективно может вести к росту европейского влияния на белорусское общество. Во всяком случае, так это будет видеться из Москвы. И это таит в себе новый этап соперничества за Беларусь между геополитическими центрами.

Однако белорусским властям восприятие европейских ценностей дается с трудом. 20 мая на сайте МВД появилось заявление по поводу вывешенного на посольстве Великобритании ЛГБТ-флага, являющегося символом людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Так диппредставительство отметило всемирный день борьбы с гомофобией.

Заявление МВД было расценено правозащитниками и дипломатами как гомофобское. Это случилось как раз накануне форума «Минский диалог». Более того, за день до него в Минск приехала делегация послов по особым поручениям стран—членов ЕС по делам «Восточного партнерства». Если этот флаг так не понравился властям, то ситуацию должен был бы разруливать МИД. Причем здесь МВД?

Не первый раз Министерство внутренних дел подставляет, дезавуирует политику МИД по нормализации отношений с Западом. В данном случае МВД позволяет себе выпад против посольства ведущей европейской страны, что очень похоже на провокацию.

На этот раз даже не выдержал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Комментируя этот странный внешнеполитический жест МВД, он сказал журналистам после открытия форума «Минский диалог»: «Любой государственный или политический деятель, любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях более широкого масштаба».

Публичная полемика между ведомствами — довольно редкое явление для Беларуси. И это подтверждает давнюю версию о том, что силовые структуры искусственно пытаются помешать даже слабому и медленному движению страны в сторону Европы.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com