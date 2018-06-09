В США Манафорту и Килимнику предъявили обвинения 9.06.2018, 11:59

Пол Манафорт

Константин Килимник стал 20 обвиняемым по делу о «Рашагейте».

Группа спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая вмешательство России в американские выборы 2016 года, предъявила дополнительные обвинения Полу Манафорту, бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа. Кроме того, обвинения предъявлены бывшему помощнику Манафорта Константину Килимнику, сообщает «Голос Америки».

Они обвиняются в противодействии осуществлению правосудия. Килимник, имеющий украинское и российское гражданства, подозревается в связях с российскими разведслужбами.

Новые обвинения были оглашены жюри присяжных. Манафорт и Килимник обвиняются в том, что они пытались оказать коррупционными методами оказать влияние на двух свидетелей, чтобы оказать влияние на содержание их показаний, отложить либо предотвратить дачу ими показаний. Согласно материалам обвинения, эти контакты со свидетелями произошли в период с февраля по апрель этого года.

Манафорт сообщил, что не признает себя виновным. Ранее ему были предъявлены иные обвинения, в том числе, заговоре против США и даже заведомо ложных показаний.

48-летний Константин Килиминик – 20-й обвиняемый в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.