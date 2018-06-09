Белорусам могут урезать больничные 5 9.06.2018, 12:20

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Фото: vmnews.ru

Как сейчас получают пособия по временной нетрудоспособности.

В Беларуси для снижения расходов ФСЗН могут изменить подходы к оплате больничных. В частности — не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности. Такие варианты были озвучены, по данным БелаПАН, на этой неделе в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения. Tut.by напоминает, как сейчас в Беларуси выплачивают больничные.

В Минтруда в начале этого года заявляли, что в стране растут расходы на пособия по временной нетрудоспособности. Эту проблему намерены решать совместно с Минздравом.

— Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Значительный прирост наблюдается в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер, — отмечала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.

Это пособие частично замещает заработок застрахованному работнику вследствие его временной утраты по медицинским и (или) социальным причинам (общее заболевание, травма в быту и др). То есть учитываются как травмы в быту, так и общие заболевания.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается при условии уплаты за застрахованное лицо, а также им самим в предусмотренных законодательством случаях обязательных страховых взносов на социальное страхование. Тариф обязательных страховых взносов на социальное страхование, в том числе на случай временной нетрудоспособности, составляет 6%. В связи с этим при соблюдении указанного условия застрахованному лицу необходимо гарантировать пособие в установленном размере, независимо от того, в стационарных или в амбулаторных условиях проходило лечение.

— Размер пособия по временной нетрудоспособности как выплаты социального характера не может полностью возмещать заработок работника, утраченный в связи с освобождением от работы. В противном случае появляется заинтересованность болеть, — поясняли ранее в Минтруда. — Учитывая изложенное, размер пособия устанавливался с учетом того, чтобы не было заинтересованности болеть и в то же время обеспечить застрахованному лицу социальную защиту в случае наступления у него временной нетрудоспособности.