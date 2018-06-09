Семь мифов о питании, которые пора забыть 1 9.06.2018, 12:29

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Стоит ли отказываться от жиров, поможет ли спорт похудеть, и насколько действительно опасен глютен.

Сегодня в центре нашего внимания — 7 мифов о питании, которые стоит развенчать и оставить в прошлом. Стоит ли отказываться от жиров, поможет ли спорт похудеть, и насколько действительно опасен глютен — ответы на эти вопросы знает диетолог Мишель Брод, пишет elle.ua.

Миф 1: вы похудеете, если будете пропускать приемы пищи.

На самом деле, если вы отказываетесь от обеда или перекусов, при следующем приеме пищи вам понадобится больший объем еды, чтобы насытиться. Кроме того, вам будет сложно остановиться, поскольку любая пища будет казаться очень вкусной и аппетитной. Чтобы избежать этого, нужно всегда иметь с собой полезный перекус, в составе которого будут клетчатка, полезные жиры и углеводы. Это поможет поддержать работу метаболизма и необходимый уровень сахара в крови. Примеры таких полезных снеков — яблоко и ложка арахисового масла, орехи, цельнозерновые крекеры с хумусом.

Миф 2: всем нужно отказаться от глютена. Этот белок растительного происхождения небезопасен только для тех, кто страдает от целиакии или непереносимости глютена. Во всех остальных случаях, его можно употреблять.

Миф 3: от здоровой пищи нельзя поправиться. Даже если тот или иной продукт является полезным, его не стоит употреблять в неограниченных объемах. Оливковое масло, хумус, орехи и авокадо — источники правильных жиров, и если небольшое их количество окажет позитивное действие на организм, слишком большие порции могут привести к набору веса, ведь так или иначе, вы все равно употребляете жиры.

Миф 4: вы поправляетесь из-за употребления углеводов. Исключив углеводы из рациона питания вы, скорее всего, похудеете, но вскоре начнете быстро уставать и чувствовать сонливость. Кроме того, вернувшись к нормальному питанию, ваш вес также вернется — возможно, даже в больше объеме. Вместо того, чтобы полностью отказываться от этого элемента, начните употреблять правильные углеводы. Такие содержатся в цельнозерновом и ржаном хлебе, киноа, коричневом рисе, сладкой картошке, овсяных хлопьях и пасте из цельнозерновой муки. К слову, в этих продуктах содержится большое количество других полезных веществ и минералов.

Миф 5: чтобы похудеть, нужно отказаться от жирных продуктов. Мы уже выяснили, что существуют полезные жиры — в авокадо, оливках, орехах, арахисовом масле и семечках. Организму необходимы жиры, поэтому каждый день мы должны употреблять небольшое их количество. Они понижают риск сердечных заболеваний, помогают быстрее насытиться и способствуют усвоению минералов и витаминов.

Миф 6: спорт поможет вам похудеть. Тренировки повышают аппетит, поэтому если вы занимаетесь спортом, следует уделить особое внимание своему рациону. Определенно, тренировки приносят организму большую пользу, но они не гарантируют потерю веса. Стоит помнить, что пресс создается не только в спортивном зале, но и на кухне.

Миф 7: цифра на весах — главный индикатор. Если вы решили похудеть и привести свое тело в форму, не стоит взвешиваться ежедневно. Обратите внимание на самочувствие и на то, как сидит одежда — эти показатели более важны. А особенно, если вы занимаетесь спортом.