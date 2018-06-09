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Украина — не Россия

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  • Аркадий Бабченко
  • 9.06.2018, 12:36
  • 1,422
Аркадий Бабченко

А вы продолжайте там высокоморально философствовать, ахать, охать, и заламывать руки.

У российских либералов новая беда. Служба безопасности Украины. Мол, СБУ — это такая же гэбуха, как и ФСБ, и сотрудничать ни с теми, ни с теми нельзя.

Такая же, такая же. Успокойтесь.

Как всем известно, СБУ проводит учения с гексогеном, убивает политических оппонентов на мосту, избивает людей на митингах и в автозаках, сажает оппозиционеров, берет в заложники брата лидера оппозиции, устраивает кибератаки по всему миру, разгоняет СМИ, убивает журналистов, меняет баночки с мочой, травит газом и полонием людей в Лондоне, вторгается в соседнюю страну, аннексирует территории, спонсирует терроризм, вскрывает на подвалах животы, создает частные армии из полоумных алкоголиков и фашистов, отправляет их на Донбасс и в Сирию, поддерживает диктатуру.

Такая же, да не такая же.

Украина — не Россия.

Вы вообще уже не понимаете происходящих в Украине процессов. Вы вообще уже не понимаете, насколько Украина и Россия — разные. Вам хочется думать, что и тут такое же дерьмо. Нет. Не такое же.

И чтобы так оставалось и дальше и чтобы вышвырнуть Россию к чертовой матери с территории Украины со всеми её танками, «Буками», гэбухами, казаками и алкашней, я буду сотрудничать и с СБУ, и с Моссадом, и с ЦРУ, и с Ми-5, и с чертом в пекле, и с кем угодно еще.

А вы продолжайте там высокоморально философствовать, ахать, охать, и заламывать руки.

Аркадий Бабченко, «Эхо Москвы»


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