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Ресторан «Поедем поедим» у Куропат пустует

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  • 9.06.2018, 13:03
ФОТО: TUT.BY

Активисты проводят с редкими посетителями исторический ликбез.

Жители Минска продолжают пикетировать ресторан «Поедем поедим», что открыли около Куропат. Они требуют от собственников комплекса закрыть его и либо перенести в другое место, или перепрофилировать, пишет nn.by.

Активисты информируют водителей машин, которые подъезжают к ресторану, о Куропатах. Впрочем, желающих поесть там и так почти нет. Все эти дни объект общепита простоял пустой.

8 июня на два часа задержали протестующих Дениса Урбановича. Его доставили в отделение в Боровляны, после чего отпустили и он присоединился к друзьям.


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