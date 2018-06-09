Ресторан «Поедем поедим» у Куропат пустует

Ресторан «Поедем поедим» у Куропат пустует4
- 9.06.2018, 13:03
Активисты проводят с редкими посетителями исторический ликбез.
Жители Минска продолжают пикетировать ресторан «Поедем поедим», что открыли около Куропат. Они требуют от собственников комплекса закрыть его и либо перенести в другое место, или перепрофилировать, пишет nn.by.
Активисты информируют водителей машин, которые подъезжают к ресторану, о Куропатах. Впрочем, желающих поесть там и так почти нет. Все эти дни объект общепита простоял пустой.
8 июня на два часа задержали протестующих Дениса Урбановича. Его доставили в отделение в Боровляны, после чего отпустили и он присоединился к друзьям.