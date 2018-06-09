Талибы впервые за 17 лет объявили перемирие с афганским правительством 9.06.2018, 13:25

США также пообещали соблюдать перемирие.

В Афганистане террористическая организация Талибан объявила трехдневное перемирие, посвященное Ид-аль-Фитру, празднику по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Это первое мирное предложение с 2001 года, когда вторжение военных сил под эгидой США в Афганистан привело к свержению режима талибов.

Об этом сообщает «Новое время» cо ссылкой на CNN.

Заявление прозвучало в ответ на ранее объявленное афганским правительством прекращение огня.

На время прекращения огня талибы позволили семьям посетить заключенных и попросили региональных лидеров группы смягчить некоторые наказания заключенных. В то же время талибы предупредили, что перемирие не распространяется на иностранные силы, которых обещают и дальше атаковать.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил о временном перемирии между правительственными силами и террористической организацией Талибан. Перемирие, предложенное Талибаном, будет действовать 12-14 июня. США пообещали соблюдать перемирие.

По данным США, правительство контролирует около 56% территории страны, талибы - около 11%.