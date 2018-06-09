Родственники владельцев ресторана в Куропатах могли быть респрессированы 10 9.06.2018, 13:55

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Фото: euroradio.fm

Расследование, показывающее масштаб сталинских репрессий.

Скандал в связи с открытием ресторана в Куропатах не утихает. Блогер Эдуард Пальчис провёл расследование и выяснил, кто является владельцем ресторана “Поедем, поедим”, сообщает Еврорадио.

В 2007 году территорию, на которой построили ресторанный комплекс, арендовала компания “БелРестИнвест”. Но она к “Поедем, поедим” отношения не имеет. Рестораном на 51-ом километре МКАД занимается ООО “Амизбел”. Об этой компании в интернете информации мало. Учредителем и собственником “Амизбел” является компания “Белновотекс груп”. В офисе компании говорят, что никакого отношения к новому ресторану возле Куропат не имеют, и перечисляют нам другие заведения в собственности компании:

“В нашей собственности рестораны “Гранд-Кушавель” и “The View”. Вас дезинформировали”, ― рассказывает сотрудница “Белновотекс груп”.

Единый государственный регистр выдает владельцев “Белновотекс”. 32% принадлежит Леониду Зайдесу, еще 24,5% ― гражданке Израиля Алле Сурис. 29% и 14,5% принадлежат американской компании “Лентон Реалти ЛЛС” и кипрскому оффшору “Билси Инвестмент Лимитед” соответственно. Кстати, две последние компании являются владельцами “БелРестИнвест”, у которой “Амизбел” арендует комплекс ресторана.

Фото с сайта 1863x.com

Фото с сайта 1863x.com

Фото с сайта 1863x.com

Нам не удалось связаться с Леонидом Зайдесом. В приёмной “Белновотекс груп” Еврорадио ответили, что “никого из руководства сейчас нет, они на объекте”.

Скриншот с сайта pamyat-naroda.ru

Получается, главный владелец ресторана “Поедем, поедим” в Куропатах ― Леонид Лейбович Зайдес. Судя по его странице в Фейсбуке, он родился в Слуцке в 1964 году. На сайте “Память народа” находим страничку с данными рядового Зайдеса Лейба Ароновича, родившегося в Слуцке. Совпадение?

Скриншот с сайта base.memo.ru

Далее на сайте жертв политического террора в СССР находим Зайдеса Арона Исакиевича: он был отправлен в ссылку на север России и лишён избирательного права. Репрессированный Зайдес тоже родился в Слуцке ― снова совпадение.

Также на сайте жертв репрессий находим Сегальчика-Сагальчика Гирша Хаимовича ― однофамильца Леона Сагальчика из Чикаго. Он родился в Логойске. Далеко не факт, что это может быть родственник американского бизнесмена, но…

Скриншот с сайта base.memo.ru

Гирш осуждён “тройкой” 2 июля 1938 за подозрение в шпионаже, а 1 октября “расстрелян в Минске”. Возможно, даже в Куропатах.

Мы не можем утверждать, что все вышеперечисленные люди - родственники бизнесменов, имеющих отношение к ресторану в Куропатах. Может быть, это их однофамильцы. Мы просто хотим показать, что репрессии были настолько масштабны, что коснулись почти каждой семьи. А Куропаты ― то место, которое символизирует репрессии.