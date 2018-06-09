Кишинев, Киев и Тбилиси совместно противостоят агрессии РФ 1 9.06.2018, 14:09

Грузия, Молдова и Украина создали Межпарламентскую ассамблею.

Главы парламентов Грузии, Молдовы и Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи - консультативной институции для обсуждения вопросов трехстороннего интереса.

Об этом сообщили в информационном управлении аппарата украинского парламента, пишет "Европейская правда".

Церемония подписания состоялась во время межпарламентской конференции трех стран в Киеве.

Состав, мандат и принципы работы ассамблеи определяются уставом, который будет принят на учредительной сессии в Тбилиси.

В заявлении о создании ассамблеи указано, что стороны подтверждают последовательную и неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, Молдовы и Украины в пределах их международно признанных границ.

Подписанты "глубоко убеждены" в стремлении трех народов "развивать свободные и демократические государства" и выразили желание дальнейшего углубления сотрудничества и диалога между тремя государствами.

"... принимая во внимание общий интерес Грузии, Республики Молдова и Украины по европейской и евроатлантической интеграции, а также вызовы, с которыми они сталкиваются из-за и в результате агрессии Российской Федерации и оккупации ею частей территорий Грузии, Республики Молдова и Украины ... создается Межпарламентская ассамблея парламента Грузии, парламента Республики Молдова и Верховной Рады Украины", - говорится в заявлении.