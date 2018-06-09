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Гурману по карману: как сэкономить на продуктах питания

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  • 9.06.2018, 14:10

Многим дорогим ингредиентам в кулинарных рецептах есть достойная альтернатива.

Гурманы сейчас скажут — мол, пострадает аутентичность вкуса. Но кулинария прекрасна своей гибкостью, а творческий подход часто рождает совершенно новые блюда, пишет mlyn.by.

Каперсы можно заменить солеными огурцами. Эти продукты похожи не только внешне, но и на вкус. А вот цена совершенно разная. Вместо невероятно дорогих артишоков можно смело использовать корень сельдерея — получится не менее вкусно. Заменить можно и рыбу: треску — минтаем, палтус — камбалой, пикшу — пангасиусом. Вкус блюда при этом будет почти идентичным.

Зеленый базилик дороговат? Смело берите красный. Зеленую чечевицу тоже можно заменить красной. А вместо кунжутного, оливкового или льняного масла — смело использовать подсолнечное, если речь идет о заправке блюда. Бальзамический уксус дороже винного, но по вкусу мало отличается. Не забывайте: соус получится вкуснее, если добавить в него немного специй или трав и дать настояться.

Для приготовления десертов часто нужен растопленный шоколад. Он же — смесь какао с растительным маслом (соотношение 3:1 соответственно). А вместо ванильного экстракта возьмите ванильный сахар или щепотку ванилина. Они придадут достаточно яркий аромат.

По рецепту нужен свежевыжатый лимонный сок? Замените его порошком лимонной кислоты. А вместо кофе выпивайте по утрам чашку цикория. Он поднимает настроение, бодрит и содержит целый букет полезных веществ (витамины, минералы и т. д.).

Чтобы питаться экономно, но по-прежнему вкусно и сытно, перед походом в магазин составьте список покупок на неделю и строго следуйте ему. Но сначала проведите ревизию кухонных шкафов и холодильника.

«Сегодня куплю молоко, а завтра зайду за сметаной» — такой подход ведет к незапланированным тратам. Не покупайте продукты не из списка только потому, что они на акциях.

Самые дорогие товары, как правило, размещаются на полках на уровне глаз покупателя, а самые дешевые спрятаны на нижних стеллажах. Поэтому не поленитесь их изучить — возможно, именно там найдете нужное по более доступным ценам. А муку, сахар, соль, макароны и специи вообще лучше покупать оптом.

Еще один совет: не переплачивайте за упаковку. Пакетированное молоко дешевле бутилированного, сыпучие продукты на развес куда выгоднее упакованных в коробки, а нарезной хлеб всегда дороже.


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