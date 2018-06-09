закрыть
9 июня 2018, суббота, 15:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Под Гродно расширяют кладбище, вырубая вековые дубы

3
  • 9.06.2018, 14:18

Cогласно планам, должны вырубить 22 гектара леса.

Под Гродно расширяют кладбище, высекая ради этого дубраву с вековыми деревьями, сообщает tut.by. Этим обеспокоены жители агрогородка Путришки, который находится всего в полукилометре от кладбища. Лес — это "зеленый щит", а когда его не станет, то кладбище подвинется почти под жилые дома.

Городское кладбище "Аульс" появилось в начале 1990-х годов и теперь занимает площадь в 50 гектаров. Там на сегодня около 30 тысяч могил. Предполагалось, что в городе построят крематорий и поэтому расширять кладбище не будут, однако этого не произошло, а количество захоронений растет.

В начале 2000-х годов была попытка вырубки леса под расширение кладбища и тогда жители Путришек отстояли дубраву, но теперь у леса снова появилась тяжелая техника.

Местные жители писали обращения в Администрацию президента, природоохранные организации и городское ЖКХ, однако ответов не получили. Тем временем уже уничтожено около 7 гектаров леса.

Согласно планам, должны вырубить еще 15 гектаров. В Путришках боятся, что в воде, которой пользуется агрогородок, может появиться так называемая трупная палочка. К тому же лес охраняет деревню от близкой промышленной зоны предприятия "Азот".


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»