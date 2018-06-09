Под Гродно расширяют кладбище, вырубая вековые дубы 3 9.06.2018, 14:18

Cогласно планам, должны вырубить 22 гектара леса.

Под Гродно расширяют кладбище, высекая ради этого дубраву с вековыми деревьями, сообщает tut.by. Этим обеспокоены жители агрогородка Путришки, который находится всего в полукилометре от кладбища. Лес — это "зеленый щит", а когда его не станет, то кладбище подвинется почти под жилые дома.

Городское кладбище "Аульс" появилось в начале 1990-х годов и теперь занимает площадь в 50 гектаров. Там на сегодня около 30 тысяч могил. Предполагалось, что в городе построят крематорий и поэтому расширять кладбище не будут, однако этого не произошло, а количество захоронений растет.

В начале 2000-х годов была попытка вырубки леса под расширение кладбища и тогда жители Путришек отстояли дубраву, но теперь у леса снова появилась тяжелая техника.

Местные жители писали обращения в Администрацию президента, природоохранные организации и городское ЖКХ, однако ответов не получили. Тем временем уже уничтожено около 7 гектаров леса.

Согласно планам, должны вырубить еще 15 гектаров. В Путришках боятся, что в воде, которой пользуется агрогородок, может появиться так называемая трупная палочка. К тому же лес охраняет деревню от близкой промышленной зоны предприятия "Азот".