Анджей Дуда: Польше удалось обрести независимость благодаря своей культуре 9.06.2018, 14:22

Анджей Дуда

В этом году Польша празднует 100-летие восстановления независимости.

Президент Польши Анджей Дуда, открывая концерт польской музыки в Парке «Королевские лазенки», сказал, что Польше удалось восстановить свою независимость благодаря заботе о сохранении своей культуры, сообщает «Радио Польша».

Анджей Дуда отметил, что во времена разделов Речи Посполитой полякам удалось сохранить свою идентичность, среди прочего, благодаря музыке Фридерика Шопена.

«Тогда говорили, что музыка Шопена – это пушки, спрятанные в розах – настолько мощной она была, настолько сильно возбуждала сердца своим патриотическим ритмом», - сказал президент Польши.

На концерт по случаю празднования 100-летия восстановления независимости Польши были приглашены участники саммита Бухарестской девятки, который прошел в Варшаве.