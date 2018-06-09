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На ногу защитницы Куропат Нины Багинской наехали мотоциклисты

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  • 9.06.2018, 14:34
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Фото: belsat.eu

Активисты продолжают протестовать против скандального ресторана возле урочища.

9 июня до комплекса зданий, где на этой неделе открылcя ресторан «Поедем поедим», приехали три мотоциклиста, сообщает «Белсат».

По словам защитников Куропат, один из них наехал передним колесом на ногу активистке Нине Багинской, которая принимает участие в протесте против «ресторана на костях».

По словам корреспондентки «Белсата», которая находится на месте, мотоциклисты приехали в тот момент, когда часть протестующих пошла перегораживать другой въезд к ресторану.


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