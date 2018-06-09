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Daily Mail: Абрамович отказался продать «Челси» самому богатому британцу

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  • 9.06.2018, 14:46

Джеймс Рэтклифф предлагал за лондонский клуб $2,7 миллиарда.

Роман Абрамович отказался продать принадлежащий ему футбольный клуб «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джеймсу Рэтклиффу, сообщает газета Daily Mail. По данным издания, основатель и крупнейший акционер химического холдинга Ineos предложил российскому миллиардеру, у которого возникли проблемы с получением британской визы, выкупить у него «Челси» за £2 млрд (примерно $2,7 млрд), пишет rbc.ru.

Сам Абрамович в 2003 году купил «Челси» за £140 млн, однако, как заявил Daily Mail один из друзей Рэтклиффа, для того £2 млрд — это «капля в море». В мае 2018 года Рэтклифф возглавил составленный The Sunday Times рейтинг богатейших людей Британии, по оценке экспертов издания, его состояние составляет £21,05 млрд. Эксперты Forbes при составлении рейтинга миллиардеров 2018 года оценили капитал Рэтклиффа в $16,4 млрд, однако и этого достаточно, чтобы считаться самым богатым среди отдельно взятых британцев, выше основателя Ineos в рейтинге Forbes стоят только братья Индуйя с состоянием $19,5 млрд.

По данным Daily Mail, у Рэтклиффа есть абонемент на матчи «Челси», да и дом миллиардера расположен в одноименном районе Лондона, неподалеку от стадиона «Стэмфорд Бридж». В 2017 году Рэтклифф купил футбольный клуб Lausanne-Sport, играющий в высшей лиге Швейцарии.

Представитель Рэтклиффа отказался прокомментировать Daily Mail сообщения о планах по покупке «Челси». «Мы не можем комментировать слухи и спекуляции», — сказал он.


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