Песков: Вена может стать местом встречи Путина и Трампа 9.06.2018, 15:05

Никаких конкретных договоренностей между главами США и РФ в настоящее время нет.

Кремль заявляет, что Вену рассматривают как одно из мест возможного проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Крым.Реалии».

Представитель Кремля Дмитрий Песков 9 июня заявил, что Путин и Трамп обсуждали перспективы встречи во время телефонного разговора в марте и среди возможных мест ее проведения рассматривали столицу Австрии.

При этом, по его словам, никаких конкретных договоренностей в настоящее время нет.

Песков добавил, что вопрос поднимался на недавних переговорах Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В марте Трамп сообщил, что его встреча с Путиным может состояться вскоре, но с тех пор отношения США и России сильнее ухудшились из-за конфликта в Сирии и отравления в Великобритании бывшего российского шпиона и его дочери, в чем Запад обвинил Москву.