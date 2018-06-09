Одну картину Пикассо одновременно купили 25 тысяч человек
- 9.06.2018, 15:20
В результате произведение великого мастера было продано за $2 миллиона.
На швейцарском сайте QoQa группа из 25 000 незнакомых людей приобрела в складчину картину Пабло Пикассо "Бюст мушкетера" (1968 г), заплатив около 50 долларов с человека, пишет segodnya.ua.
В результате произведение великого мастера было куплено за 2 млн. долларов.
"Цель продажи картины на платформе заключалась в том, чтобы демократизировать мир искусства, сделав его более доступным для обычных людей", — отметил исполнительный директор QoQa Паскаль Майер.
Теперь каждый, купивший картину, сможет претендовать на право владения творением художника ХХ века. На сегодняшний день неизвестно, где будет храниться картина.
Сейчас она экспонируется в Женевском музее современного искусства, а после октября владельцам (25 000 человек) придется вместе решить, куда отправить знаменитое произведение искусства для постоянной экспозиции.