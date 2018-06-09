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Одну картину Пикассо одновременно купили 25 тысяч человек

  • 9.06.2018, 15:20

В результате произведение великого мастера было продано за $2 миллиона.

На швейцарском сайте QoQa группа из 25 000 незнакомых людей приобрела в складчину картину Пабло Пикассо "Бюст мушкетера" (1968 г), заплатив около 50 долларов с человека, пишет segodnya.ua.

В результате произведение великого мастера было куплено за 2 млн. долларов.

"Цель продажи картины на платформе заключалась в том, чтобы демократизировать мир искусства, сделав его более доступным для обычных людей", — отметил исполнительный директор QoQa Паскаль Майер.

Теперь каждый, купивший картину, сможет претендовать на право владения творением художника ХХ века. На сегодняшний день неизвестно, где будет храниться картина.

Сейчас она экспонируется в Женевском музее современного искусства, а после октября владельцам (25 000 человек) придется вместе решить, куда отправить знаменитое произведение искусства для постоянной экспозиции.


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