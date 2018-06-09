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Le Monde: Ким Чен Ын готов отказаться от своей ядерной программы

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  • 9.06.2018, 15:26
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Ким Чен Ын
Фото: Kcna / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

Санкции заставили северокорейское правительство покориться?

Намерение северокорейского президента о денуклеаризации вполне реально, однако оно обусловлено надежными гарантиями со стороны Вашингтона, считает один из самых тонких знатоков Северной Кореи Чон Сон-Чан (Cheong Seong-chang). Интервью с экспертом записал журналист Le Monde, (перевод - inopressa.ru) Гарольд Тибо.

"Санкции заставили северокорейское правительство покориться?" - спросил журналист.

"Изоляция стала почти тотальной, ООН запретила основные поставки нефтепродуктов. Главные валютные источники режима иссякли. В случае продолжения следования по этому пути банкротство Северной Кореи стало бы неизбежным", - ответил эксперт.

"Ким Чен Ын реалист, - полагает Чон. Он констатировал тот факт, что со своей линией стратегического развития "буджин" он не сможет одновременно проводить политику ядерного устрашения и развивать экономику. Можно сказать, что он неопытный и незрелый, однако он управляет Северной Кореей гораздо искусней, чем его отец Ким Чен Ир, который считал, что рынок несовместим с социалистическим режимом".

"Сегодня, накануне встречи с Дональдом Трампом, Ким Чен Ын готов отказаться от своего ядерного оружия?" - спросил журналист.

"Если он будет совершенно уверен в надежности гарантий со стороны США для его режима и его страны, то он примет решение отказаться от своей ядерной программы. При таком компромиссе он больше выиграет, чем проиграет. Но Южная Корея и США должны будут сократить свои совместные военные учения, а США должны будут подписать пакт о ненападении", - поясняет эксперт.

"США сначала потребовали от Северной Кореи немедленно предоставить свои ядерные боеголовки и межконтинентальные ракеты, но они должны понять, что для того, чтобы это осуществить, они должны дать гарантии, удовлетворительные с северокорейской точки зрения.

Я думаю, что Трамп становится все большим реалистом в этом вопросе, его советник по национальной безопасности Джон Болтон, требовавший от Северной Кореи отказаться от всего и сразу, был отодвинут на второй план. Его госсекретарь Майк Помпео два раза ездил в Пхеньян. Сначала Помпео был "ястребом", но по возвращении он уже считал Ким Чен Ына лидером, с которым можно вести переговоры", - указывает Чон.

"Как подобный разворот представлен северокорейской пропагандой?" - поинтересовался интервьюер.

"Северная Корея подчеркивает стратегическое видение Ким Чен Ына, благодаря которому развивается атмосфера мира. Такая логика оправдывает лидирующее положение Кима как вождя: он вышел победителем из своей гонки в политике ядерного устрашения, и его победа открывает новую эпоху. Северная Корея объяснит своему населению, что американский президент сел за стол переговоров благодаря завершению ядерной программы и что Дональд Трамп согласился на мир и, в частности, на пакт о ненападении, потому что боится северокорейского ядерного оружия", - комментирует собеседник издания.

"Если Северная Корея нормализует свои отношения с США, народ может надеяться на отмену санкций, а значит, сумеет поверить в будущее своей страны. Если после отказа от ядерного оружия северокорейцы станут жить лучше, они будут довольны", - заключает Чон.


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