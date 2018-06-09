Протестующие в Куропатах: один из владельцев «Поедем поедим» приехал в ресторан 5 9.06.2018, 15:41

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Фото: svaboda.org

Активисты не пропускают транспорт, который приезжает в скандальный ресторан.

Трое мотоциклистов пытались сегодня попасть в ресторан «Поедем поедим» около Куропат. Среди них был человек, которого протестующие приняли за Бориса Сурисa - одного из владельцев, передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

Началась потасовка с активистами, мотоциклистам не дали проехать на территорию ресторана и они уехали.

Фото: svaboda.org

Как и вчера, протестующие в Куропатах не пропускают транспорт, который приезжает в ресторан «Поедем поедим», построенный возле урочища Куропаты.

Фото: svaboda.org

Чтобы в ресторан нельзя было попасть с других сторон, активисты перегораживают возможные подъезды.