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Протестующие в Куропатах: один из владельцев «Поедем поедим» приехал в ресторан

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  • 9.06.2018, 15:41
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Фото: svaboda.org

Активисты не пропускают транспорт, который приезжает в скандальный ресторан.

Трое мотоциклистов пытались сегодня попасть в ресторан «Поедем поедим» около Куропат. Среди них был человек, которого протестующие приняли за Бориса Сурисa - одного из владельцев, передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

Началась потасовка с активистами, мотоциклистам не дали проехать на территорию ресторана и они уехали.

Фото: svaboda.org

Как и вчера, протестующие в Куропатах не пропускают транспорт, который приезжает в ресторан «Поедем поедим», построенный возле урочища Куропаты.

Фото: svaboda.org

Чтобы в ресторан нельзя было попасть с других сторон, активисты перегораживают возможные подъезды.

Фото: svaboda.org

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