Порошенко и Путин провели телефонный разговор

Порошенко и Путин провели телефонный разговор1
- 9.06.2018, 15:52
- 1,304
Он касался вопросов, связанных с содержанием в местах лишения свободы России украинских заключенных.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в разговоре по телефону обсудили вопросы, связанные с содержанием в местах лишения свободы России украинских заключенных. Как пишет «Новая газета», об этом сообщает администрация президента Украины.
«Была достигнута договоренность, что в ближайшее время заключенных посетят уполномоченные по правам человека обеих стран», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.
В свою очередь Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, говорится в сообщении пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц», — сообщили в Кремле.
Кроме того, по данным пресс-службы администрации российского президента, в ходе разговора Путина с Порошенко обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в том числе ход реализации «минского комплекса мер», в преддверии намеченной на 11 июня встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата», которая должна пройти в Берлине.