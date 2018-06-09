Порошенко и Путин провели телефонный разговор 1 9.06.2018, 15:52

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Он касался вопросов, связанных с содержанием в местах лишения свободы России украинских заключенных.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в разговоре по телефону обсудили вопросы, связанные с содержанием в местах лишения свободы России украинских заключенных. Как пишет «Новая газета», об этом сообщает администрация президента Украины.

«Была достигнута договоренность, что в ближайшее время заключенных посетят уполномоченные по правам человека обеих стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

В свою очередь Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, говорится в сообщении пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц», — сообщили в Кремле.

Кроме того, по данным пресс-службы администрации российского президента, в ходе разговора Путина с Порошенко обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в том числе ход реализации «минского комплекса мер», в преддверии намеченной на 11 июня встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата», которая должна пройти в Берлине.