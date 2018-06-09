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В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова

  • 9.06.2018, 16:15
Фото: gordonua.com

Активисты читают рассказы украинского режиссера, незаконно осужденного в России.

В Киеве проходит акция в поддержку политзаключенного украинца Олега Сенцова. Об этом сообщает liga.net.

Со сцены на Майдане Независимости читают рассказы Сенцова. Его сестра Наталья Каплан отметила, что в колонии Сенцов написал новый сборник.

На акцию, среди прочих, пришли актер Ахтем Сеитаблаев, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, актриса Римма Зюбина.

Фото: Yulia McGuffie/Facebook

В Украине и других странах проходят масштабные акции в поддержку Сенцова, который держит голодовку 26-й день. Акции прошли уже в более, чем 80 городах мира.

В сети также запустили хештег #FreeSentsov.

В соцсетях также сообщили, что в аэропорту "Борисполь" всем пассажирам предлагают бесплатно наклеить на чемоданы наклейки с надписью "#FreeSentsov".

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму.


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