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Россия, встающая на колени

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  • Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»
  • 9.06.2018, 16:30
  • 2,172

Прямо по Салтыкову-Щедрину, один в один.

Начну с шутки Интернета.

На прямой линии с президентом: «Владим Владимыч, родной Вы наш! Это пенсионерка Зинаида Карловна. У меня пенсия — 9 тыщ в месяц, плата за квартиру — 10 тыщ в месяц. Скажите, до каких пор этот распоясывавшийся Порошенко будет плясать под американскую дудку и срывать Минские соглашения?»

В России завелась новая мода «бунтовать»: под камеру падать на колени и просить Путина о помощи. Прямо по Салтыкову-Щедрину, один в один. Оно и понятно: власть не работает, на проблемы людей плюет свысока, жизнь одна, надо как-то приспосабливаться. Чтобы беду заметили и помогли, бухаются всем хором на колени и слезно просят доброго царя, то бишь несменяемого президента, решить хотя бы один вопрос (и хрен с ними, с десятками тысяч таких же по всей стране).

Я уже писал по этому поводу заметку под названием «Коллективный портрет русского народа», которая собрала рекордное во всем моей истории блогов отзывов и комментов. Значит, задела за живое.

Несколько дней назад на колени падали жители Урала, вчера эстафету подхватили в Сочи. Парад униженных, видимо, будет набирать обороты.

Увы и ах, но понятия стыда, человеческого достоинства, гордости и так далее для большинства нашего народонаселения, изувеченного столетиями Ига, крепостного рабства и кровавой сталинской «зачистки» — химера, фейк, ноль. Ну, не созданы мы для этого! А вот красиво поунижаться, распустить нюни там, где с президента и Правительства спросить жестко надо — это пожалуйста. В этой связи у меня родилась идея.

Надо объявить всероссийский конкурс на самое яркое унижение перед нашим царем. Пусть люди шлют, например, видео с ползаниями ниц по грязи перед портретом Путина, расцеловываем картонной задницы Медведева, самоистязаниями жертв полицейских пыток и прочим. Я уверен, полет фантазии нашего народа в этом направлении не предсказуем. Лучшие ролики можно сразу переправлять в Администрацию президента и придворные социологические службы, чтобы они не тратили бюджетные деньги на соцопросы, а сразу могли бы их распилить с кем надо.

По способности народа к самоунижению в Кремле станут лучше понимать реальный уровень обыдления общества и его готовности сносить любые выходки властей. Госдума сможет с учетом призовых роликов принимать новые репрессивные законы, которые сразу же найдут поддержку и понимание большинства жителей нашей великой державы. Да и выражение «Россия поднимается с колен» наконец-то обретет хоть какое-то практическое значение: ведь все униженные и обездоленные в конце-концов с колен встанут. Правда, ненадолго, до следующей беды.

Итак, смотрите и наслаждайтесь: это Россия, друзья!

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»


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