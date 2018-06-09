«Вы победили, мы возвращаемся» 6 9.06.2018, 16:48

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Фото: svaboda.org

Защитники Куропат не пустили в «Поедем поедим» байкеров с георгиевскими лентами.

9 июня общественное активисты продолжили пикетирование ресторана «Поедем поедим», который находится на 51 километре кольцевой дороги в 50 метрах от Куропат, передает «Радыё Свабода».

Изменилось ли что-то в субботу, когда в полдень пикетирование восстановилoсь?

Фото: svaboda.org

Посетителей в течение дня было так же мало, а вот счет инцидентов открылся быстро. В половине первого три байкера в черных шлемах, на дорогих мотоциклах, в том числе BMW, почти не снижая скорости попытались прорваться через пикет за ворота ресторана «Поедем поедим».

В ответ на слова пикетчиков, что здесь охранная зона, байкеры только нажимали на газ. Двум удалось проехать через толпу, но третьего пикетчики все же остановили.

Фото: svaboda.org

Водитель Александр не назвал своей фамилии и сразу вызвал милицию. Пикетчиков он просил не трогать его «дорогой мотоцикл», а про себя сказал, что он «не богатый человек, а нормальный». При этом отказался снять шлем.

Дискуссия продолжалась пока не появился наряд ГАИ, но выяснилось, что протокол милиционеры должны были бы составлять на байкера, который наехал на ногу пикетчику Алексею Туровичу.

Фото: svaboda.org

«Ну, если уж милиция ничего не может сделать, тогда вы победили, мы возвращаемся», - сказал Александр, и вся компания покинула территорию ресторана. Перед отъездом Александр снова перевязал руль байка георгиевской лентой, которую удалось снять пикетчикам.

Пикетчики со стажем и новички

Сегодня в пикете возле ресторана принимали участие более 20 активистов, в том числе оппозиционные политики - сопредседатель БХД Павел Северинец, активист движения «Разм» Вячеслав Сивчик, заместитель председателя Белорусской партии зеленых Дмитрий Кучук, художник Алексей Марочкин, ветеран демократического движения и активист ОГП Николай Романовский и другие.

Фото: svaboda.org

Но были и люди, которые пришли на акцию в Куропатах впервые.

«Присоединилась, так как болит сердце вследствие такой несправедливости. Повсюду все решают деньги, а так не должно быть, память надо беречь», - пояснила свое участие в пикете Валентина. В Борисове женщина борется за родительский дом, прошла уже несколько судов. Говорит: «Власть повсюду одинакова».

Фото: svaboda.org

Молодой человек Никита приехал из Логойска. Добравшись до Куропат, накинул на плечи бело-красно-белый флаг и стал в ряд пикетчиков. Также имеет личную проблему - добивается отмены несправедливого, по его мнению, решения о конфискации его и его сестры имущества. Говорит, что на 20 тысяч рублей забрали вещей, еще и деньги. Скоро суд. Сегодня жертвует время на общее дело. «Но буду и дальше приезжать».

Рядом с Никитой два юноши - Павел и Петр. Журналисты спросили у них, откуда узнали об акции в Куропатах? Петр - из интернета, Павел - от дедушки, который сообщил внуку, что его прадед лежит в Куропатах, был расстрелян как враг народа. Но кем работал прадед и реабилитирован ли посмертно, Павел не знает. «Сегодня обязательно спрошу у деда».

Фото: svaboda.org

Политики договорились о расписании дежурств в Куропатах

Павел Северинец сообщил, что ряд партий и общественных движений договорились между собой об организации дежурств в определенные дни недели у ресторана в Куропатах.

«Альтернатива», которой руководит Олег Корбан, скорее всего возьмется дежурить в понедельник, далее - движение солидарности «Разам», наша «БХД» - в среду, также присоединяются партия БНФ, Молодой фронт, Европейская Беларусь. КХП БНФ должна окончательно определиться на сейме, но предварительное согласие есть. Возможно, они закроют воскресенье. Надеюсь, с помощью единомышленников удастся поддержать пикетчиков, которые борются здесь уже неделю и реально устали», - сказал Павел Северинец.

Пикетирование ресторана, который активисты прозвали «кабаком на костях», ведется с 31 мая. За это время пикетчики не пропустили на территорию ресторана около сотни грузовиков с продуктами и автомобилей посетителей, за что уже получили более 20 протоколов о нарушении правил дорожного движения и порядка проведения уличных акций.

Несмотря на пикеты, ресторан все же открылся и с вечера 5 июня принимает посетителей. «Но их очень мало, так ресторан дойдет до банкротства», - предполагают пикетчики.