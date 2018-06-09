Бухарестская девятка призывает НАТО укрепить восточный фланг 9.06.2018, 17:02

Страны подписали в Варшаве декларацию, в которой призывают альянс противостоять угрозам, исходящим от РФ.

Усиление боевой мощи и военной мобильности НАТО крайне важно "в контексте политики сдерживания и обороны на восточном фланге Североатлантического альянса", говорится в принятой 8 июня в Варшаве совместной декларации так называемой Бухарестской девятки (В9) - восточноевропейских стран - членов НАТО, пишет «Немецкая волна».

В заявлении, которое будет представлено на июльском саммите альянса в Брюсселе, в числе прочего, идет речь о конфликте в Украине и о действиях России, "направленных на то, чтобы подорвать основанный на правилах порядок в Европе и создать нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

В числе подписавших декларацию - президенты Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы. От лица Чехии подпись под документом поставил представитель парламента страны.

Укрепление НАТО на востоке

Страны Бухарестской девятки подписывают совместную декларацию уже во второй раз. Впервые это произошло в ноябре 2015 года в столице Румынии в ходе саммита глав государств и правительств стран - восточноевропейских членов НАТО. В итоговом документе участники встречи в Бухаресте обратились к Североатлантическому альянсу с просьбой принять дополнительные меры по укреплению восточного фланга блока в связи с разразившимся кризисом в Украине.

Вслед за этим на саммите НАТО в 2016 году в Варшаве было принято решение о размещении дополнительных батальонов в Польше и странах Балтии. По словам президента Польши Анджея Дуды, импульсом для этого шага стала Бухарестская декларация 2015 года.

Входящие в группу В9 страны считают своей главной задачей озвучивать проблемы региона на саммитах Североатлантического альянса. Сейчас восточноевропейские государства - члены НАТО хотят еще больше расширить и укрепить оборону на востоке Европы и нарастить там присутствие сил альянса. Как говорится в Варшавской декларации В9, " НАТО будет оказывать еще большую помощь Украине и Грузии, и продолжит оказывать помощь Молдове. Страны НАТО готовы к конструктивному диалогу с Россией, чтобы четко разъяснить наши позиции и, в первую очередь, чтобы минимизировать риски военных инцидентов, в том числе за счет соответствующих мер транспарентности. Мы и дальше стремимся к конструктивным отношениям с Россией - когда действия России сделают это возможным".

Стремление НАТО укрепить свой восточноевропейский фланг крайне негативно оценивается Москвой. В новой редакции российской военной доктрины, принятой в 2014 году, расширение НАТО на восток по-прежнему считается внешней военной угрозой для России.

В Восточной Европе готовы выполнить требования НАТО

По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, евроатлантические отношения между членами альянса важнее любых двусторонних отношений. Бухарест ожидает от НАТО усиления защиты от кибератак и поддержки в борьбе с терроризмом в Восточной и Южной Европе.

Румыния, в свою очередь, готова по-прежнему сохранить расходы на оборону на уровне двух процентов от ВВП, как того требует НАТО. А объем оборонных расходов Польши даже превышает установленный на саммите альянса в Ньюпорте порог в 2 процента от ВВП для стран блока.

В Варшавской декларации главы стран и правительств B9 призывают также к активизации "политического диалога и практического сотрудничества" НАТО с "партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке" и укреплению способности альянса прогнозировать и разрешать кризисы. Речь, помимо прочего, идет о том, чтобы усилить присутствие военно-морских и воздушных сил НАТО в районе Черного моря, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной конференции со своим румынским коллегой.

Дальнейшего обсуждения Варшавской декларации подписавшие документ страны ожидают на предстоящем июльском саммите НАТО в Брюсселе.