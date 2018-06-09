Еще один украинский узник Кремля объявил голодовку 9.06.2018, 17:27

Станислав Клых

Об этом сообщила его мать во время встречи с Петром Порошенко.

Осужденный в России украинец Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку.

Как пишет сайт fakty.ua, об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на слова матери политзаключенного во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

«Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника — это большое горе. Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку», — указала Геращенко в Facebook.

Крымский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам заключения по надуманным обвинениям в терроризме, три недели держит голодовку с требованием освобождения всех украинских узников Кремля.