Туристам на заметку: что можно провозить через белорусскую границу? 1 9.06.2018, 17:36

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Обратить внимание на таможенные правила нужно еще при выезде из страны.

Вот он, долгожданный отпуск: лето, море и, конечно, шоппинг! Как удержаться и не накупить яркой одежды, посуды, качественных вин, ароматных масел и прочих заманчивых сувениров? Если финансы позволяют, то никто и не мешает вам это сделать – кроме, возможно, таможни, пишет tio.by. Найти общий язык со строгим таможенником довольно просто, но к этому лучше подготовиться заранее.

ВЫЕЗД ИЗ БЕЛАРУСИ: ЧТО НУЖНО ДЕКЛАРИРОВАТЬ?

Обратить внимание на таможенные правила нужно еще при выезде из страны: есть вещи, которые обязательно нужно декларировать. В их число входят: 1. наличные деньги и/или дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном вывозе превышает сумму, эквивалентную 10 000$; 2. так называемые денежные инструменты: дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги в документарной форме; 3. товары, запрещенные и ограниченные к вывозу; 4. культурные ценности Кстати, начиная с 29 марта, нельзя вывозить из Беларуси более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одного совершеннолетнего.

Фото: Gs.by

СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ВЕЩЕЙ МОЖНО ВВЕЗТИ В БЕЛАРУСЬ?

Наверное, все сталкивались на границе с людьми, которые спрашивают, когда вы в последний раз ездили за границу и сколько вещей сейчас везете с собой. Все любители шоппинга должны учитывать, что те, кто выезжает из Беларуси чаще одного раза в три календарных месяца, могут провезти через границу товар на сумму до 300 евро и весом до 20 килограммов. Если вы ездите реже, то можете провезти 50 кг вещей на сумму, эквивалентную 1500 евро.

К слову, вы можете перевезти эти вещи через границу любым удобным для вас способом – хоть на собачьей упряжке или на своих двоих. Главное здесь – то, что это должны быть товары для личного пользования. А это определяет таможенник, которого могут заинтересовать не только вес и эквивалентная сумма товара: даже если с этим у вас все в порядке, таможенник будет учитывать характер и количество вещей, а также частоту вашего пересечения границы.

Проблемы могут возникнуть, например, если у вас много однотипного товара, который, к тому же, потенциально сложно использовать одному. К слову, нормы ввоза скоро тоже изменятся, и не в лучшую для туристов сторону: с 1 января 2019 нужно будет декларировать товары стоимостью более 1000 евро и/или весом более 50 кг, а с 1 января 2020 – стоимостью более 750 евро и/или весом более 35 кг. Но тяжелее всего придется любителям шопинга после 1 января 2021 года: тогда придется декларировать товары стоимостью более 500 евро и (или) весом более 25 кг.

КАКИЕ НОРМЫ ДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В БЕЛАРУСЬ САМОЛЕТОМ?

Если вы планируете ввезти дорогостоящие вещи, лучше выбрать самолет. При перемещении воздушным транспортом без уплаты таможенных пошлин и налогов ввозятся товары (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров), стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро. А вот вес по-прежнему должен быть не более 50 кг (включая табак и табачные изделия).

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВВЕЗТИ БОЛЬШЕ?

Придется заплатить таможенные пошлины и налоги. Ставка составляет 30% от стоимости вещей, но не может быть менее 4 евро за 1 кг. Слава богу, платить придется только за перевес (то есть «остаток», который не вписался в нужные 50 или 20 кг в зависимости от вашей частоты пересечения границы), либо если ваши вещи в сумме стоят более 1500 евро (или 10 000 евро при пересечении границы на воздушном транспорте).

Получается, провозить вещи сверх лимита — дорогое удовольствие. Например, при провозе 60 кг вещей вы заплатите минимум 40 евро (по 4 евро за 1 кг сверх нормы в 50 кг). И то если вам разрешено ввозить 50 кг, а не 20, и если вы ввозите не дорогостоящую технику, а, например, одежду, игрушки и недорогую посуду.

СКОЛЬКО СИГАРЕТ И АЛКОГОЛЯ МОЖНО ВВЕЗТИ В БЕЛАРУСЬ?

Ответ прост: 3 литра на человека старше 18 лет. В эти 3 литра входит и пиво, несмотря на то, что оно может быть чуть крепче кефира. Если норма превышена, придется платить по 10 евро за каждый литр сверх лимита плюс сбор за совершение таможенных операций — 10 рублей.

Да, и всего на территорию Беларуси можно провезти не более 5 литров алкоголя (даже если вы готовы заплатить за 10 или 20). Нормы с ввозом табака те же, что и с вывозом: 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г. И, конечно, действуют они только для совершеннолетних: отдать блок сигарет маленькому ребенку, чтобы он провез их через границу, нельзя.

Фото: Gs.by

КАК ВВОЗИТЬ И ВЫВОЗИТЬ ЛЕКАРСТВА?

Если по медицинским показаниям вам нужно взять с собой лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, их надо задекларировать. Также нужно указать в декларации и предъявить таможенникам документ, подтверждающий обоснованность использования лекарства в медицинских целях. Это может быть выписка из медицинской документации или рецепт врача (заверенные подписью и печатью врача).

В документах обязательно должны быть указаны суточная потребность и дозировка лекарства. Если медицинские документы составлены на иностранном языке, они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык. Такие лекарственные препараты подлежат таможенному декларированию. Разрешено ввозить в Беларусь и вывозить из страны наркотические средства в количестве, не превышающем трехсуточную потребность, психотропные вещества — в количестве не более 90 разовых доз.

Лекарства, реализуемые в других странах без рецепта, могут содержать вещества, ограниченные для ввоза в ЕАЭС (например, кодеин, псевдоэфедрин). Чтобы узнать, распространяются ли на лекарство запреты и ограничения при перемещении через границу, изучите его состав, проверив содержание в нем наркотических средств и психотропных веществ, указанных в разделе 2.12. «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры» перечня товаров, разрешенных для ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с этой территории.

ЗАЧЕМ ДЕКЛАРИРОВАТЬ ТЕХНИКУ (И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ)?

Таможня рекомендует при вывозе дорогостоящих товаров (например, фотоаппарата с сопутствующим оборудованием, ноутбука, дорогих украшений и др.) задекларировать их, как поясняется, «во избежание незапланированных трат». Этого можно не делать, если взять с собой соответствующие документы (паспорт изделия, гарантийный талон, чек договор купли-продажи, спецификация, счет-фактура (инвойс) к договору, счет-проформа к договору, товарная накладная).

Таким образом вы покажете, что товар был куплен на территории Евразийского экономического союза. Зачем все это нужно? Затем, что при возвращении в Беларусь вес и/или стоимость таких товаров не будут включаться в суммарный вес и стоимость провозимых вещей – то есть вы можете провезти их беспошлинно. Для этого при возвращении в Беларусь достаточно представить декларацию, которую вы заполняли при вывозе. Декларируя дорогостоящие товары, нужно заполнить декларацию сразу в двух экземплярах.

В декларации нужно указать серийный номер техники – телефона, ноутбука, фотокамеры, объектива. Один экземпляр декларации с отметками таможни возьмите с собой – его вы и покажете, возвращаясь в Беларусь.

МОЖНО ЛИ ВВОЗИТЬ В БЕЛАРУСЬ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ?

Растения при ввозе подлежат фитосанитарному контролю, а для ввоза семян и цветов в горшках необходимы специальные фитосанитарные сертификаты. Без фитосанитарного сертификата допускается ввоз овощей, фруктов, ягод, орехов и других товаров растительного происхождения общим весом не более 5 килограммов. Также можно ввозить не более 3 букетов цветов (не более 15 цветов в букете).

Фото: Gs.by

Также помните, что у страны въезда тоже могут быть свои правила касательно ввоза овощей, фруктов и растений. Например, недавно получила огласку история американки, которая заплатила штраф в 500 евро за провоз через границу одного яблока, которое оказалось у нее в сумочке. Все усугублял тот факт, что фрукт девушке выдали на борту самолета – это была часть бортового питания, которую, оказывается, при въезде в США нужно было задекларировать.

МОЖНО ЛИ ВВОЗИТЬ В БЕЛАРУСЬ МЯСО, РЫБУ И ПОДОБНЫЕ ПРОДУКТЫ?

Да, но в небольшом количестве: один человек может ввезти до 5 килограммов готовой продукции животного происхождения, если она находится в заводской упаковке и при условии, как указывают таможенники, «благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя и страны вывоза».

Тем, кто, наоборот, вывозит подобные продукты из Беларуси, нужно учитывать, что у страны въезда могут быть свои правила, которые лучше изучить заранее. Исключения обычно могут сделать для детского питания и медицинских консерв.