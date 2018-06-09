Великобритания предложила G7 создать подразделения реагирования на действия РФ 9.06.2018, 17:53

Премьер страны Тереза Мэй представила специальный план.

Лидеры стран "Большой семерки", которые встречаются в эти выходные в канадском Квебеке, согласовали создание так называемого "подразделения быстрого реагирования" для борьбы с вражескими действиями других государств, таких как кибератаки или отравления.

Об этом сообщает The Guardian (перевод - «Европейская правда»).

Инициатива создания подразделения принадлежит Великобритании. Премьер страны Тереза Мэй категорически не согласна с идеей президента США Дональда Трампа вернуть Россию к участию в саммитах наиболее индустриально развитых государств.

"Мы должны напомнить себе, почему "восьмерка" стала "семеркой" - это потому, что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы видели преступную деятельность России разными способами, включая на улицах Солсбери в Великобритании", - сказала она.

"Поэтому, я думаю, мы должны сказать, прежде чем начнутся любые разговоры, что Россия должна изменить свой подход", - добавила Тереза Мэй.

В ходе саммита "Большой семерки" Мэй обсудила детали создания "подразделения быстрого реагирования" на двусторонних встречах с французским президентом Эммануэлем Макроном и главой правительства Германии Ангелой Меркель.

Одна из целей инициативы Британии описана как "улучшение понимания политики стран-партнеров и отправных пунктов для принятия мер". Эти предложения включают более широкий обмен информацией о потенциальных угрозах и методами борьбы с ними.

В рамках инициативы планируется более скоординированные действия с Организацией по запрещению химического оружия, которая возглавила независимое расследование отравления Скрипалей. Кроме того, Мэй призвала к расширению сотрудничества для выявления незаконных денежных потоков, чтобы "грязные деньги не подрывали наши демократические государства".