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«Вместе мы победим»: В Брюсселе прошла акция в поддержку Сенцова

  • 9.06.2018, 18:07

В акции принял участие посол Украины в Бельгии.

Сегодня в Брюсселе состоялась акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая держит голодовку в колонии в России. Об этом сообщил корреспондент Charter97.org из Бельгии.

Акция, в которой участвовали более тридцати человек, проходила на площади у центрального вокзала Брюсселя.

Участники акции держали плакаты с надписями на английском языке «Спасите Олега Сенцова», «Художник не террорист», «Арестован Россией, держит голодовку» и скандировали лозунги «Свободу Сенцову», «Свободу политзаключенным России».

Участники акции. Справа с плакатом Посол Украины в Бельгии

В акции участвовал посол Украины в Королевстве Бельгия Микола Точицький. Он держал плакат с надписью «Нет чемпионату ФИФА с Сенцовым в ГУЛАГе».

«Призывы освободить Олега Сенцова идут сегодня из всех столиц, из всех уголков Европы. Освобождение наших политзаключенных является приоритетом для президента, правительства и Верховной рады. Вместе мы победим», - заявил посол.

Акцию организовала Татьяна Варвинская. По ее словам, она «простой человек родом с Полтавы, мать двоих детей». После присутствия на встречах украинских правозащитников с представителями ЕС (по профессии Татьяна - переводчик) ей захотелось что-то сделать для освобождения Олега Сенцова. Эта была ее первая акция протеста.

Организатор акции Татьяна Варвинская

Напомним, что режиссер Олег Сенцов был приговорен по сфабрикованным обвинениям к двадцати годам лишения свободы. Он гражданин Украины, но российские власти считают Олега Сенцова гражданином России, так как на момент аннексии он проживал в Крыму.

Сейчас он находится в колонии в Ямало-Ненецком округе, известной как «Белый медведь».

Олег Сенцов держит голодовку с требованием освободить более шестидесяти украинских политзаключённых в России. Себя в этот список Олег не включил.

Голодовка продолжается уже двадцать шесть дней. Олег Сенцов согласился на уколы глюкозы, но отказался от искусственного кормления через зонд. Родственники и адвокат Олега Сенцова заявляют, что он «готов идти до конца».


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