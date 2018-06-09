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Школьникам предлагают сделать «карьеру» после ссузов

  • 9.06.2018, 18:16

В минской школе предложили получить рабочую специальность тем, у кого средний бал 6 и ниже.

- На собрании в конце года классный руководитель нам рассказала, что лицей строительства проводит набор в группы по факультативному курсу «Мир профессий» на следующий учебный год, - позвонили в редакцию kp.by родители учеников одной из минских школ. - Курс обучения длится с 8-го по 11-й класс, по окончании присваивается разряд и выдается удостоверение, что дает дополнительные возможности на рынке труда. Все бы хорошо - дополнительная профессия детям не повредит, - но дальше - такое условие: «Учащиеся, у кого средний балл 6 и ниже, изучают профессии, соответственно определяя свою профессиональную предрасположенность. Пропуски без уважительной причины исключены».

Родители удивились: почему получить рабочие специальности могут только те, у кого средний балл ниже шести, и предположили, что такой факультатив - это наказание для отстающих. В школе такую трактовку опровергли.

- Пусть средний балл будет хоть 10, если школьник хочет пойти на визажиста, пусть идет, - объяснила директор школы, где предлагали подписать бумагу. - Высшее образование получить достаточно сложно, не все родители могут оплатить обучение. Занятия с присвоением разряда для многих хороший выход. Даже если ребенок не поступит в вуз или ссуз, у него уже будет корочка о разряде

- Но почему это только для тех, у кого средний балл ниже 6?

- Получить рабочую специальность смогут все - независимо от оценок, - сказали в администрации школы. - Мы предлагаем всем, но ни в коем случае не принуждаем.

- Но в документе написано, что пропуски исключены. Выглядит как раз как принуждение. И все-таки - для чего это разграничение по баллам?

- Чтобы мотивировать детей и помочь всем ученикам (и слабо успевающим, и высокомотивированным) в выборе дальнейшей профессии, по которой они смогут трудоустроиться уже после 11-го класса. Чтобы школьники, у которых успехи в школе чуть хуже, понимали, что они смогут устроиться в жизни и найти работу. И уже после 9-го класса, если захотят пойти в колледж или лицей, им будет проще определиться со специальностью. Чтобы ребята понимали, что это серьезный курс, мы будем следить, чтобы они не пропускали.

Кстати, в столичной школе в этом учебном году уже был первый выпуск ребят, которые получили специальность в 11 классе. Обучение проходит по десятку специальностей, среди которых повар, официант, медсестра, секретарь и другие. По каждой специальности выпускникам присваивают квалификационный разряд.

- У нас есть ученик из опекаемой семьи, который окончил 10-й класс, он учится по специальности «повар», даже практику проходит в школе. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы присвоить ему разряд повыше, потому что он отлично справляется, - рассказывает директор. - У девчонок популярны специальности «цветовод» и «визажист», мальчишки хотят попасть на «ремонт автомобилей». Эти специальности востребованы.

Министерство образования пока никак не прокомментировало эту ситуацию с профобразованием школьников.


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