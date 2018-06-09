Цены, которые шокируют: В Минске продают помидоры по $26 за килограмм 1 9.06.2018, 18:37

Фото: kp.by

А абрикосы стоят 40 рублей.

В сезон цены на овощи и фрукты с каждым днем становятся все ниже. Несмотря на это, на рынках и в магазинах на эти товары встречаются цены, которые удивляют, пишет tut.by.

Фото: tut.by

К примеру, на Комаровском рынке журналисты нашли абрикосы по 40 рублей за килограмм, в то время как везде они стоят 4−5 рублей. А кое-где даже по 3 рубля.

Не меньше удивила цена на лимоны — 25 рублей. Правда, и цитрусы эти не совсем обычные. Они не желтые, а оранжевые, как апельсины.

Фото: tut.by

В одном из столичных магазинов на полке стоят помидоры черри в коробочке. Цена килограмма — 52 рубля 39 копеек. В корзинке осталась только одна упаковка.