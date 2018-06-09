Сенцов: Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально 9.06.2018, 19:02

Олег Сенцов

Фото: kommersant

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер написал письмо правозащитникам.

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо российским правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором сообщил, что о нем хорошо заботятся в колонии в Лабытнанги. Как пишет gordonua.com, копию письма обнародовало издание "Громадське".

Сенцов поблагодарил правозащитников за помощь ему и украинскому активисту Александру Кольченко.

"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не расстраивайтесь. Меня даже на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный", – написал осужденный украинец.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

8 июня глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран "Большой семерки" поддержать политзаключенного Сенцова.

Сегодня голодающего 27-й день Сенцова осмотрел консилиум врачей.