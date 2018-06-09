Власти Бреста испугались противников строительства аккумуляторного завода 2 9.06.2018, 19:32

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Прокуратура Бреста вынесла предупреждение четырем активистам.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, 7 июня шесть жителей Бреста и Брестского района подали в Брестский горисполком заявление. Об этом передает «Радыё Свабода».

В нем они предупредили местную власть, что 10 июня на одной из площадок в центре города намерены довести до жителей региона содержание ответа правительственной комиссии на коллективное обращение против строительства аккумуляторного завода, под которым подписались почти 37 тысяч жителей Бреста и Брестского района. Они считают, что завод угрожает их здоровью.

По словам правозащитника, 8 июня четырех из шести подписантов заявления вызвали в прокуратуру Бреста повестками. Из повесток следовало, что активистам необходимо явиться для дачи объяснений, связанных с нарушением законодательства о порядке проведения массовых мероприятий.

«В прокуратуре им вынесли официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона "О массовых мероприятиях", посчитав информирование массовой акцией, что неправомерно, - сказал Кисляк. - Активистов общественной кампании против этого завода вяжут по рукам и ногам. Не дают собирать подписи, препятствуют информированию жителей Бреста о содержании ответа чиновников на коллективное обращение».

Правозащитник подчеркивает, что после проведения 29 апреля санкционированного властями митинга «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек, противников аккумуляторного завода запугивали и делали против них репрессии. «Власти бросили все силы, чтобы сбить общественную активность против этого завода», - считает Кисляк.

1 июня в Брестский райисполком была подана заявка на проведение двух пикетов - 19 и 26 июня рядом со стройкой.

5 июня в Брестский горисполком подана заявка на семь пикетов против аккумуляторного завода: 22, 23, 25, 27, 28, 29 и 30 июня на пешеходной площадке на одной из улиц в центре города.

Ранее в Брестский горисполком были поданы заявки на проведение в центре города трех акций против аккумуляторного завода: двух митингов (31 марта и 10 июня), а также демонстрации и митинга «Марш против свинца» (3 июня). Местная власть их запретила на основании того, что в соответствии с решением горисполкома, на этих площадках не допускается проведение массовых мероприятий.

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Строительство аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строительство ведет ООО «АйПауэр» - резидент СЭЗ, подрядчик - китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Почти 37 тысяч подписей против строительства завода были переданы в администрацию правителя в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта строительства завода. 17 мая на этот ответ комиссии была направлена соответствующая жалоба на имя Лукашенко.