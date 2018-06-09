«Чтобы не было стыдно перед соседями» 5 9.06.2018, 19:52

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Фото: hrodna.life

Родителям пришло время писать заявления о выборе языка обучения школьников.

От 12 июня до 28 августа родители будущих первоклассников пишут заявления, чтобы детей приняли в школу. Одновременно можно заявить и о желании учить ребенка по-белорусски, причем, не только начиная с первого класса. О том, почему стоит популяризировать родной язык и обеспечить детям возможность на нем учиться, hrodna.life рассказал Алесь Крой, заместитель председателя гродненского областного отделения «Таварыства беларускай мовы».

Чтобы не было стыдно перед соседями

Фото: hrodna.life

«Заявления в открытые белорусские классы, не только в первые, можно писать гродненцам и тем, кто переехал в Гродно из других регионов Беларуси и зарубежья. Это конституционное право», - говорит Алесь Крой. Взрослым он советует также совершенствовать знания родного языка. Например, посещая курсы «Мова нанова». «Позже не будет стыдно перед нашими соседями за себя и своих детей», - считает Крой.